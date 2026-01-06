Ortadoğu ülkeleri ve başkentleri listesi | 2026 Güncel

Ortadoğu ülkeleri, hem coğrafi hem de siyasi açıdan dünyanın en stratejik bölgelerinden biridir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Ortadoğu, enerji kaynakları, dini merkezleri ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkar. En çok merak edilen konulardan biri de “Ortadoğu ülkeleri ve başkentleri nelerdir?” sorusudur. İşte alfabetik sırayla Ortadoğu ülkeleri ve başkentleri tam listesi:

ORTADOĞU ÜLKELERİ VE BAŞKENTLERİ

Bahreyn – Manama

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) – Abu Dabi

Filistin – Doğu Kudüs

Irak – Bağdat

İran – Tahran

İsrail – Tel Aviv (Kudüs tartışmalı başkenttir)

Katar – Doha

Kuveyt – Kuveyt

Lübnan – Beyrut

Mısır – Kahire

Umman – Maskat

Suriye – Şam

Suudi Arabistan – Riyad

Türkiye – Ankara

Ürdün – Amman

Yemen – Sana

TÜRKİYE ORTADOĞU'DA MI?

Türkiye’nin hangi kıtada olduğu sıkça tartışılan konulardan biridir. Coğrafi olarak hem Asya hem de Avrupa kıtaları üzerinde yer alan Türkiye, Avrupa ile Asya’yı birbirine bağlayan köprü ülke olarak tanımlanır. Ülkenin büyük bölümü Anadolu’da yani Asya kıtasında bulunurken, İstanbul ve Trakya bölgesi Avrupa kıtasındadır. Bu nedenle Türkiye, siyasi ve kültürel açıdan hem Ortadoğu ülkeleri arasında hem de Avrupa ülkeleri arasında değerlendirilebilen özel bir konuma sahiptir.

ORTADOĞU ÜLKELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ortadoğu ülkeleri başkentleri listesi sadece coğrafi değil, kültürel ve dini anlamda da büyük önem taşır. Ortadoğu haritası, bu ülkelerin stratejik konumlarını gösterirken, enerji kaynakları ve ticaret yolları bakımından da kritik bir öneme sahiptir. Özellikle Ortadoğu hangi ülkeleri kapsıyor sorusu, tarih, siyaset ve coğrafya meraklıları tarafından sıkça araştırılır.