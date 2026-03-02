Ortadoğu’da gerilim büyürken: BOTAŞ’tan “doğalgaz” açıklaması

Ortadoğu’da tırmanan askeri gerilim, küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açarken Türkiye’de de doğal gaz arz güvenliğine ilişkin sorular gündeme geldi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarının ardından Hürmüz Boğazı ve Körfez hattındaki sevkiyat riskleri tartışılırken, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) yazılı bir açıklama yaptı.

BOTAŞ, 2 Mart 2026 tarihli açıklamasında doğal gaz arzının kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Kurumun kamuoyuyla paylaştığı açıklama şöyle:

"Son dönemde bölgemizde yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelere ilişkin;

BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır.

Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır.

İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın iş birliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."