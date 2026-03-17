Ortadoğu’da gerilim yüksek: 200 ABD askeri yaralandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede yaralanan ABD askerlerinin sayısının 200'e yükseldiğini duyurdu.

Dünya
  • 17.03.2026 09:58
  • Giriş: 17.03.2026 09:58
  • Güncelleme: 17.03.2026 10:02
Kaynak: DHA
Ortadoğu’da gerilim yüksek: 200 ABD askeri yaralandı
Fotoğraf: DHA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 200 Amerikan askerinin yaralandığını belirten Hawkins, bu askerlerden 10'unun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Yaralanmaların büyük bir kısmının hafif düzeyde olduğunu ifade eden Hawkins, tedavileri tamamlanan 180'den fazla Amerikan askerinin ise birliklerindeki görevlerine geri döndüğünü aktardı.

Ayrıca, söz konusu yaralanmaların Ortadoğu'da ABD güçlerinin konuşlu bulunduğu 7 farklı ülkede meydana geldiği bildirildi. Bu ülkelerin Bahreyn, Irak, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu kaydedildi.

