Ortadoğu’da yeni savaşa hayır

Haber Merkezi

İsrail ile İran arasındaki gerilimin yükselmesi ve Trump’ın çatışmaya doğrudan askeri müdahalede bulunabileceğine dair söylemleri, ABD’’de savaş karşıtı protestolara yol açtı. Başkent Washington’da Beyaz Saray önünde de savaş karşıtı gösteriler düzenlendi.

Protestocular, ABD’nin İran’a yönelik saldırılardan uzak durması gerektiğini ve savaşın daha fazla tırmanmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Sacramento ve New York gibi büyük kentlerde de düzenlenen protestolarda, eylemciler ABD’nin savaşın gerginliğini daha da artıracağını söyledi. Protestocular, Trump’ın İran’a saldırı emri verme ihtimalinden kaygı duyduklarını ve Amerikan askerlerinin yeni bir dış savaşta yer almasını istemediklerini belirtti.