Ortadoğu’daki suç ortağı Saray rejimi

Öncü DURMUŞ

Emperyalizmin Ortadoğu’’da yeni dizaynının son halkası olan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının yankıları sürüyor. Saray rejimi ise bölgedeki gelişmeler üzerinden kendini iç siyasette de yeniden tahkim edebileceği söylemler geliştirmeye çalışıyor.

İsrail’i hedef alan yaklaşımların, emperyalistlere karşı okunan meydan okumaların arka planında yer edinilen muhalefeti arkasına sıralama isteği ise Saray yönetiminin bölgedeki rol kapma anlayışıyla kesişiyor.

ABD’ye ve batılı emperyalist ülkelere tek bir söz etmeden kurulan savaş karşıtlığı Saray’ın iç politikaya seslenişi olarak ortaya çıkarken daha önce Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı olduğunu müjdeleyerek ilan eden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD ile kurduğu ‘iyi ilişkiler’ üzerinden kendine çıkış arıyor.

İSRAİL’İN ÖNÜ AÇILDI

Özellikle 7 Ekim’de başlayan ve 8 Aralık’ta Suriye’deki rejimin değişmesi ile fitili ateşlenen yeni dönüşüm sonrası rejimin bölgedeki pragmatist ilişkiler ağı daha görünür hale geldi. Sadece o günden bugüne alınan pozisyon bile siyasal İslamcı rejimin iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

Suriye’de rejimin değişmesini destekleyen Saray yönetimi İsrail ve ABD’nin önünün açılmasında da rol oynadı. ABD’nin alacağı pozisyonu beklerken sürdürülen Esad ile görüşme çağrıları kısa sürede yaşanan bölgedeki gelişmelerle beraber sevinç çığlıklarına döndü.

Esad’ın devrilmesinden büyük bir memnuniyet duyan Saray yönetimi, HTŞ güçlerini de ağırlamaktan onur duydu. HTŞ Lideri Colani ile sürdürülen yakın temas ise Saray’ın bölgedeki rolünü büyütme amacı olarak ortaya çıktı. Bölgedeki akışın değiştiğini gören Erdoğan ve Bahçeli ortaklığı ABD’nin İsrail’e alan açan yeni politikalarına da doğrudan adapte oldu.

Savaş karşıtı söylemler bir yana Siyasal İslamcıların emperyalistlerle kurduğu ilişki savaşın çemberini genişletti. Özellikle Filistin’e yönelik saldırılar sonrası rejimin ABD güdümlü politikaları da bunun en net örneklerini oluşturdu.

TİCARETE DEVAM KONUŞANA CEZA

Yükselen tepkiler sonrası gelen İsrail ile ticareti kesiyoruz açıklamaları hiçbir zaman hayata geçmezken ticaret çeşitli yollarla sürdürüldü. Filistin’e yönelik saldırılar karşısında da kürsü konuşmalarından öte bir hat izlemeyen Saray yönetimi, rejimin politikalarını açığa çıkartan kesimleri de düşmanlaştırmaya çalıştı.

İslamcıların göstermelik Filistin eylemlerine izin verilirken iktidar blokunun emperyalistlerle işbirliğini ortaya çıkartan eylem ve etkinlikler yasaklandı. İsrail ile ticaretin devam ettiğini açığa çıkartan gazeteciler ise gözaltı ve sansüre maruz kaldı. Bu sıra zarfında Erdoğan’ın Trump ile dostluğu ise yandaş gazetelerin manşetlerini süsledi.

Son olarak Erdoğan’’ın damadı Selçuk Bayraktar’ ait Baykar Teknoloji’nin İsrail’e silah satan İtalyan şirket, Leonardo ile anlaşması gündemde yerini korurken dün Baykar Teknoloji Merkezi önüne pankart asarak protesto eden iki üniversite öğrencisi, evleri basılarak gözaltına alındı.

Öte yandan iç siyasetteki barış türküleri de emperyalizmin bölgedeki politikaları doğrultusunda ortaya çıktı. Bu gelişmelere paralel başlayan ‘çözüm süreci’ başlığı emperyalizmin bölgedeki dönüşümüyle beraber iç politika malzemesi olarak rejim açısından önemli bir yer tuttu. PKK’nin feshi ile gelinen aşamada rejim, barışı dış ve içeride birlik görüntüsü olarak ortaya sunarken süreci DEM Parti’yi de muhalefet cephesinden koparmanın adımı olarak gördü. İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ise bölgedeki dönüşümün yeni bir evresini oluşturdu.

Siyaset Bilimci Barış Doster, Gazeteci Zeynep Gürcanlı ve DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek Saray yönetiminin pozisyonunu değerlendirdi.

ABD’NİN VEKİL GÜÇLERİGazeteci Zeynep Gürcanlı da “Ortadoğu’daki yaşananlarla ülke içerisindeki yaşananlar birbiri ile içine geçmiş durumda” dedi. Bölgede yaşanan değişimde iktidar bloku açısından yaşananların en önemli başlığının Kürt hareketi olduğunu dile getiren Gürcanlı, “ABD eliyle Suriye’de adı konulmamış bir Kürt bölgesi kuruluyor. Kürtlerin nüfusunun yüksek olduğu 4 ülkeden birisi ise İran. Orada da halkın geniş kesimlerinin ilk tepkisi saldırılara karşı durmak olurken PKK bağlantılı PJAK ve İran’daki Kürt siyasi partisi sessizliğini korudu. Bu noktada da PJAK ve Kürt siyasi partisinin yaşanacak kaos sonrası yeni düzende özerk bir bölge alabilir miyiz beklentisi olabilir” diye konuştu. Gürcanlı şu ifadelere yer verdi: “Yaşanan bu kaos ortamında Bahçeli’nin de çıkışı doğrultusunda geliştirilmek istenen Kürt hareketi ile uzlaşı arayışı bunun ürünü. Bunu da şimdiye kadar Öcalan üzerinden yürütme eğilimine girdiler. Öte yandan PYD ve YPG yapılanmasıyla Türkiye’nin doğrudan ilişkiler kurulduğu açıklamaları doğrulanmasa da yalanlanmadı. Yani iktidar bloku emperyalizmin dönüşümü içerisinde kendine Kürt hareketi ile bağlantılı bir süreç işletmeye çalışıyor diyebiliriz. DÖNÜŞÜM YILLARIN BİR SONUCU Ancak tüm bu süreçlerin uzun yıllar sonunda oluştuğu unutulmamalı. Bugün bir dönüşümden bahsediyoruz ve Irak, Suriye şimdi de İran yıllar boyu süren süreçlerin bir ürünü. AKP iktidarı da yıllardır bu gelişen süreçlerin doğrudan bir paydaşı. SARAY’IN AYAKTA KALMA HAMLESİ Öte yandan bugün tekrar oluşturulan bir güvenlik politikası söylemleri de daha önce beka meselesi olarak iktidar blokunun sıkça denediği bir taktik oldu. 7 Haziran süreci bunun en belirgin özelliği olurken seçim sürecinde 1 Kasım sonrası bu beka söylemi rafa kaldırıldı. Dolayısıyla Erdoğan ve Bahçeli’nin pragmatik siyasetlerinin bir getirisi bugün de karşımızda. Bunun en büyük amacı da Erdoğan’ın iktidarının ve MHP ile kurulan bu rejimin sürdürülmesi. Bölgedeki yaşananların İç siyasete yansıması ise DEM Parti iktidar blokuna çekilmek istenirken CHP şeytanlaştırılmaya devam ediliyor. Ancak emperyalizm ile kurulan ilişki de ortada. ABD daha önce Afganistan’da Vietnam’da karşılaştığı başarısızlıklar sonucu yeni bir strateji ortaya koydu. Özellikle Obama ile başlayan, Trump, Biden ve tekrar Trump ile şu anda devam eden projede ABD vekil güçler atayarak çıkarlarını sağlıyorlar. Bu vekil güçler eskiden bölgesel örgütlerden oluşurken artık ülkeler üzerinden sağlanıyor. Örneğin Rusya karşısında bu vekil güç Ukrayna olarak karşımıza çıkarken Ortadoğu’da vekil güç İsrail olarak ortada. ABD emperyalizmiyle ilişkili diğer ülkeler de bu vekil güç ilişkisi içerisinde yerini alıyor."

"EMPERYALİZM KARŞITLIĞI KAPİTALİZM KARŞITLIĞIDIR" Siyaset Bilimci Barış Doster, “Öncelikle Türkiye’deki iktidar bloku, her ne kadar iç siyasette yüksek sesle konuşsa ve dış politikayı iç siyasette de kullansa da, gerek Irak’taki, gerek Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin istediği yönde seyretmediğini söylemek gerekir” dedi. Doster, “Bu hem Türkiye’nin devlet kapasitesinin sınırlarıyla ilgilidir hem izlediği dış politikayla ilgilidir hem de emperyalizmle arasına mesafe koyamamasıyla ilgilidir. İsrail karşıtı onca söyleme rağmen, İsrail’le ticari ilişkilerin uzun süre devam etmesi yanında, İsrail’in Suriye’de edindiği konum, Türkiye’nin izlediği dış politikanın, olgusal olarak, pratik olarak, nasıl bir sonuç doğurduğunun somut kanıtıdır” diye konuştu. Doster şu ifadeler yer verdi: “İsrail vahşeti, barbarlığı, gaddarlığı, en büyük desteği ABD’den almaktadır. İsrail ve İran arasındaki mevcut durum devam ettiği müddetçe, bunun ekonomi başta olmak üzere, Türkiye’ye kaçınılmaz biçimde yansımaları olacaktır. İran’dan Türkiye’ye yönelik kitlesel bir sığınmacı akını olmasa bile, komşularımız arasında en eski sınıra sahip olduğumuz İran’daki durum, Türkiye’nin siyasetine de yansıyacaktır. SÖYLEMLER İÇ SİYASET İÇİN İktidar blokunun emperyalizm karşıtı söylemi, iç siyasete yöneliktir. Kararlı, tutarlı ve yürekli bir emperyalizm karşıtlığının olmazsa olmazı, kapitalizm karşıtlığıdır. Kısa vadede, yakın gelecekte, Ortadoğu’da gerilimin düşeceğine ilişkin iyimser bir tahmin yapmak zordur. İsrail; İran’da hem rejim değişikliği hedeflemekte hem de İran’ın nükleer kabiliyetlerini tasfiye etmek istemektedir. Bunun için hem zamanlamanın hem de ortamın, kuvvet dengesinin, İsrail açısından ideal olduğunu düşünmektedir. İran açısından bakıldığında ise son yıllarda hayli hırpalanmakla birlikte, itibar kaybetmekle birlikte, önemli bir devlet geleneğine ve ulus bilincine, medeniyet birikimine sahip olan İran’ın, ne kadar zayıf düşse de, iç siyasetinde, ekonomisinde sorunlar yaşasa da, Suriye ve Irak’la kıyaslanmayacak kadar güçlü olduğu unutulmamalıdır."

"SAVAŞ REJİM İÇİN ARAÇ OLABİLİR"

DEM Parti Van Vekili Sinan Çiftyürek de İran’daki yaşanan gelişmelerin Saray rejimini baskılayacağını söyledi.

Çiftyürek: "Rojova’da şu an 10 Mart’ta imzalanan 8 maddelik HTŞ ve PYD arası anlaşma tartışılıyor. Buradan hareketle şimdi İran başlığında yine bir Kürt kaygısı mevcut. Rejim de yönünü buna göre belirlemek isteyecektir. Rejim bir yandan İran’ın zayıflamasını isterken görünen o ki devletin aklı Kürtlerin buradaki pozisyonu için de çalışıyor. Ancak neticede savaşlar halkları vuruyor. Burada bir insanlığa karşı bir savaş var. Göç sorunları yaşanabilir. Ağrı ve Van’da daha şimdiden bunun emareleri mevcut. Diğer taraftan bu koşullar rejim için kullanışlı başlıklar olacak. 600 bin kamu işçisinin ilgilendiren toplu sözleşmede yüzde 16 zam korkunç gülünç bir durum. Yoksulluğun arttığı, enflasyonun dizginlenemediği koşullarda iktidar savaşı ülke sorunlarını gizlemek için kullanabilir. Yani savaş kapıda zam mı konuşacağız, savaş varken eylem mi olacak gibi söylemlerin artacağını görebiliriz."

ABD’NİN İSMİNİ DAHİ ANMIYOR

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu”nda konuştu. ABD’nin ismini anamayan Erdoğan, ‘‘İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalı’’ ifadesini kullandı.