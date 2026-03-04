Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ortadoğu’dan tahliyeler sürüyor: Trump, 9 binden fazla ABD’linin döndüğünü açıkladı

ABD Başkanı Trump, İran’a yönelik saldırıların ardından 9 binden fazla ABD vatandaşının Ortadoğu’dan güvenli şekilde tahliye edilerek ülkeye ulaştığını açıkladı.

Dünya
  • 04.03.2026 11:09
  • Giriş: 04.03.2026 11:09
  • Güncelleme: 04.03.2026 11:15
Kaynak: AA
Ortadoğu’dan tahliyeler sürüyor: Trump, 9 binden fazla ABD’linin döndüğünü açıkladı
Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılardan sonra Ortadoğu’dan binlerce ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Ortadoğu'dan tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşları için yönerge paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun ardından 9 binden fazla ABD vatandaşının bölgeden güvenli şekilde tahliye edilerek ABD’ye ulaştığını belirtti.

Açıklamasında Ortadoğu’da bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunan Trump, ülkeye dönmek isteyenler için izlenmesi gereken adımları paylaştı. Trump, tahliye sürecinin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

Canlı Blog | ABD ve İsrailin İrana saldırısında 5. gün: Tahranda art arda patlama sesleri
BirGün'e Abone Ol