Ortadoğu’dan tahliyeler sürüyor: Trump, 9 binden fazla ABD’linin döndüğünü açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılardan sonra Ortadoğu’dan binlerce ABD vatandaşının ülkeye döndüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Ortadoğu'dan tahliye edilmek isteyen ABD vatandaşları için yönerge paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonun ardından 9 binden fazla ABD vatandaşının bölgeden güvenli şekilde tahliye edilerek ABD’ye ulaştığını belirtti.

Açıklamasında Ortadoğu’da bulunan ABD vatandaşlarına da çağrıda bulunan Trump, ülkeye dönmek isteyenler için izlenmesi gereken adımları paylaştı. Trump, tahliye sürecinin ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.