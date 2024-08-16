Ortadoğu’yu sürekli ateşe sürüklemeyin

Haber Merkezi

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Orta Doğu’ya barış siyasetinin gelmesi gerektiğini ifade eden Temelli, Türkiye’nin dış politikasının doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Temelli, "Biz tüm Orta Doğu’ya topyekün bir ateşkes öneriyoruz. Nasıl ki Gazze için ateşkes görüşmeleri söz konusuysa aslında tüm Orta Doğu’nun acilen bir ateşkese ihtiyacı vardır. Bunu sağlayacak şey barış diplomasisidir. Türkiye, dış politikadaki tavrını bir an önce terk etmelidir. Orta Doğu’yu sürekli ateşe sürükleyen Türkiye’nin bu yaklaşımı evleri, ocakları da ateşe sürüklüyor" dedi.