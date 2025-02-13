Ortahisar Belediye Başkanı Kaya: Seçim sonrası İlbank'tan alınan krediler azaldı

HABER MERKEZİ

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yerel seçimlerin ardından İlbank’tan alınan kredilerin paylarının azaldığına dikkat çekti. İlbank’tan Ortahisar Belediyesi’ne verilen payları gösteren son 5 yıllık tabloyu paylaşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, rakamların ortaya koyduğu adaletsizliğe isyan etti.

2020 yılından itibaren düzenli olarak artan belediye paylarının 2025’te azalmasına tepki gösteren Kaya, “Geçen yıl Ocak ayında belediyenin kasasına giren para 70 milyon 647 bin lira olurken, 2025’in Ocak ayında bu tutar 59 milyon 968 bin lira oldu! Her yıl artan para, belediye yönetimi bize geçtikten azalıyorsa, burada ciddi bir adaletsizlik, büyük bir haksızlık var demektir. Bu haksızlık da, ‘Ahmet Kaya’ya değil, Ortahisar'da yaşayan 330 bin 836 vatandaşımıza yapılmaktadır” dedi.

“İKTİDAR, SEÇİM YENİLGİSİNİN ACISINI VATANDAŞTAN ÇIKARIYOR”

Muhalif belediyelere yapılan baskıların, iktidarın 31 Mart’ta yaşadığı seçim yenilgisinden kaynaklandığını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

“Birazcık vicdan sahibi olan bir insan, bu tabloyu incelediğinde hemen şu soruyu sorar; ‘Ortahisar Belediyesi’nin İlbank’tan aldığı ve 2020'den 2024'e kadar her yıl düzenli olarak pay, 2025'te neden bir anda düşüşe geçti?’ Nedeni çok açık, 2024’e kadar belediyeyi AKP yönetiyordu, Mart 2024’ten sonra belediye yönetimi değişti. İşte bunu hazmedemeyenler, Ortahisar’da yaşayan vatandaşlarımıza adeta, ‘Siz nasıl belediyeyi bize vermezsiniz?’ diyerek ceza kesiyorlar.”

“KESİNTİLERİN AMACI, HİZMET YAPMAMIZI ENGELLEMEKTİR”

Belediye payından yapılan kesintilerin önceki dönemin borçlarından oluştuğunun altını çizen Kaya, “Şimdi kalkıp bu azalışı, ‘kesintilerle’ açıklamaya çalışacaklar. İyi de yıllardır bu belediyeyi AKP yönetirken neden kesinti yapılmamış da, şimdi yapılıyor? Üstelik bizden kesilen bu borçları, bizden önceki AKP yönetimi yapmadı mı? Onların bırakıp gittiği borcu, adaletsiz bir şekilde bizden kesmelerinin tek bir amacı vardır, o da vatandaşımıza yaptığımız hizmeti engellemek, bizi çalışanlarımıza maaş ödeyemez hale getirmektir” diye konuştu.

“HİZMET ETMEYELİM, MAAŞ ÖDEMEYELİM İSTİYORLAR”

İlbank’tan gelen paranın personel giderlerini karşılamaya bile yetmediğini belirten Kaya, “Ocak ayı personel giderlerimiz 85 milyon 585 milyon lira. Kasaya giren parayla bu giderlerin ödenmesi mümkün değil. Nasıl hizmet edeceğiz, nasıl maaş ödeyeceğiz? Halkımıza hizmet etmeyelim, çalışanımıza da maaş ödemeyelim istiyorlar” dedi.

“KESİNTİLERİN ADİL VE MAKUL OLMASI GEREKİR”

Belediye borçlarının ödenmesine değil, ödenme yöntemine itiraz ettiklerini vurgulayan Kaya, “Biz, ‘Önceki yönetimin yaptığı, ödemediği ve bize bıraktığı borcu ödemeyeceğiz’ demiyoruz. Dediğimiz şudur; belediyemizin mevcut ekonomik durumunda hizmet yapmamızı zora sokacak şekilde üzerimize gelinmesin. Kesinti yapılacaksa da, makul ve adil bir şekilde yapılsın” ifadelerini kullandı.

“HİZMET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Yapılan bu haksızlıklar, çalışma azmimizi ve halkımıza hizmet yapma irademizi asla zaafa uğratamayacaktır” diyen Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizim itirazımız, çifte standardadır, yapılan haksızlığadır. Nasıl ki biz sadece CHP’li seçmenlere hizmet etmiyor, halkımızı tümüyle kucaklıyorsak, hiçbir ayrım yapmıyorsak, iktidardan da aynı şeyi bekliyoruz. Ama milletimiz yapılan haksızlığı görüyor. Büyüklerimiz ne demiş; ‘Zulüm ile abat olanın akıbeti, er geç berbat olur.’ Halkımızı cezalandırmaktan başka hiçbir işe yaramayan bu mücadelenin kaybedeni kesinlikle iktidar olacaktır.”