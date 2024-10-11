Ortahisar’da karalama için suç duyurusu

Kültür Sanat Servisi

AKP'den CHP'ye geçen Ortahisar Belediyesi'nin Hasan İzzettin Dinamo anısına 25-27 Ekim arasında 49 ismin katılımıyla düzenleyeceği 'Ortahisar Yazar Buluşmaları' etkinliği için bölgede yayınlanan Günebakış adlı gazete tarafından karalama kampanyası başlatıldı.

Davet edilen yazarları hedef alan gazete hakkında suç duyurusunda bulunan Ortahisar Belediyesi açıklamasında “Selahattin Demirtaş’a destek veren yazar Trabzon’a geliyor başlığıyla yayınladıkları haberde mesnetsiz ifadelerle, davet ettiğimiz aydınları neredeyse terörist ilan ederek, Trabzon’un sinir uçlarına dokunmayı bizatihi amaç edinmişlerdir. Bu provokasyondur. Trabzon geçmişte yaşadığı türden olaylarla anılsın isteniyor. Bunun adı gazetecilik değildir, bunun adı bir şehre ihanettir. Hedef gösterilen yazarlarımız, ülkemizin hemen her şehrinde AK Partili belediyelerin de davetlerine katıldılar. Şair ve yazar Şükrü Erbaş, AK Partili Kocaeli Belediyesi'nin düzenlediği 13. Kocaeli Kitap Fuarı’na davetli olarak katıldı ve söyleşi gerçekleştirdi. Yine İnci Aral, AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından "100 Yazar, 100 Yayınevi" organizasyonu ile Trabzon’da okurlarıyla buluştu. Bu etkinliğe HDP milletvekili adayı yazar Kerem Fırtına da katıldı" denildi.

Açıklamada ayrıca "Geçmiş yıllarda Ortahisar Belediyemizden nemalanmayı, yayınladığı niteliksiz kitapları kamu kurumlarına satmayı ve birçok yakınını belediyelerde işe aldırmayı âdet edinen bu rantçı şahsın, yeni dönemde Ortahisar Belediyemizdeki rantı kesildiği için halkımızın bir tek kuruşunu dahi alamamış, böylesi karalamalara başvurur olmuştur. Kaleminden akan kini ve öfkesi bu nedenledir" denildi.