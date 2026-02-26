Ortahisar’da karla mücadele çalışmaları sürüyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara neden olmaması için yol açma ve kar temizleme çalışmaları yürütüyor.

Ortahisar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerinde bugünden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanmaması ve günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan Karla Mücadele Kriz Merkezi ile 87 mahallede kesintisiz hizmet verilirken, ekipler 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Ekipler, ilçe genelinde eş zamanlı çalışıyor

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında 25 personel, 4 greyder, 4 JCB ve 2 kepçe ile hem karla mücadele çalışması yapılıyor hem de yoğun yağışın neden olduğu heyelan ve toprak kaymalarına müdahale ediyor. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, riskli bölgelerde önleyici tedbirler alıyor.

Kar temizleme çalışmaları sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu Okçular, Sayvan, Ağıllı, Geçit, Kozluca, Akkaya ve Pınaraltı mahallelerinde yol açma ve kar temizleme çalışmaları yapılıyor. Bulak Mahallesi’nde meydana gelen heyelana müdahale sürerken, 1 No’lu Beşirli Mahallesi’nde de sel ve taşkın riskine karşı menfez temizliği gerçekleştiriliyor.

Özellikle eğimli ve riskli bölgelerde toprak kaymalarına karşı ekipler hazır bekletilirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için anlık müdahale sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verileri anlık olarak takip ediyoruz. İlçemizin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve beraberindeki yoğun yağışa karşı ekiplerimizle sahadayız. Karla mücadele çalışmalarımızı sürdürürken, bir yandan da heyelan ve su taşkını riskine karşı önleyici tedbirler alıyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşımda ve günlük yaşamlarında herhangi bir mağduriyet yaşamaması için tüm personelimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.