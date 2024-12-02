Ortak basın toplantısında Suriye gündemi: Türkiye ve İran'dan çatışmalara farklı yorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüştükten sonra Türkiye'ye gelen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Ankara'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısı öncesinde bir araya gelen iki dışişleri bakanı, Suriye'de yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Basın toplantısında iki mevkidaş Suriye'deki dış müdahele konusunda iki farklı yorumda bulundu.

Fidan çatışmalar için “Suriye'deki olayları herhangi bir dış müdahaleyle açıklamaya çalışmak bu aşamada yanlış olacaktır” ifadesini kullanırken Arakçi ise çatışmaların ABD ve İsrail'in rolüne dikkat çekti.

Türkiye ziyareti öncesinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşen İran Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye hükümetine desteklerinin kesin olduğunu belirtti.

"DIŞ MÜDAHALEYLE AÇIKLAMAK YANLIŞ"

Basın toplantısında konuşan Hakan Fidan şunları söyledi:

"Suriye ile ilgili gelişmeleri gözden geçirdik. Astana süreci sahadaki yoğun çatışmaların durmasını sağlamıştı. Geldiğimiz noktada çatışmaların tekrar başlamasının sebebi Suriye rejiminin 13 yıllık sorunları çözmemiş olması. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye istikrarsızlık ortamından medet uman teröristlere asla geçit vermeyecektir. Terörü noktasında yok edeceğiz. Suriye'de olanları dış müdahaleyle açıklamak yanlış. Geldiğimiz noktada çözülmeyen sorunlar Astana formatının kapsamından çıkmıştı. Meseleler güç ve karmaşık. Suriye'deki meşru muhalefet ve rejim arasındaki diyalog eksikliği bu çatışma sürecine neden oldu."

"ÇATIŞMALAR SİYONİST PLAN"

Fidan'dan sonra konuşan İran Dışişleri Bakanı Arakçi şunları söyledi: