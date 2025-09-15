Giriş / Abone Ol
Ortak cepheye ihtiyaç var

Siyaset
  • 15.09.2025 05:00
  • Giriş: 15.09.2025 05:00
  • Güncelleme: 15.09.2025 05:00
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi

Divriği Kültür Derneği 38. Geleneksel Pilav ve Kültür Şenliğinde konuşan Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, “Tek adam ve saray rejimi, onun etrafındaki gerici güçler Türkiye’de faşist bir rejimi inşa etmek ve kalıcı hale getirmek üzere baskı ve şiddet politikalarını uyguluyor” dedi.

Demokrasi güçlerine çağrı yapan Aslan, “Mesele artık sadece CHP meselesi olmaktan çıkmıştır. Türkiye’de yaşayan 86 milyon halkın, tüm inançların, işçilerin, emekçilerin, kadınların ve gençlerin geleceği meselesi haline gelmiştir. O yüzden ortak bir mücadele cephesine, dayanışmaya ihtiyacımız var. Umutsuzluk yok. Karamsarlık yok. Geri adım atmak yok” dedi. Şenliğe, DİSK ve köy dernekleri de destek verdi.

