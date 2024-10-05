‘Ortak düşman Siyonist rejim’

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Gazze Şeridi’ndeki savaşı Lübnan’a taşıyan İsrail “sınırlı” kara harekâtını genişletirken bölgede tansiyon yüksek. Beyrut’ta şiddetli patlamalar yaşanırken Hizbullah’ın yeni lideri olması beklenen Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğü iddia edildi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney ise İsrail’e meydan okuyarak “ortak düşmana karşı birleşme” çağrısı yaptı.

Lübnan'a kara harekâtına başlayan İsrail, ülkenin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanı sürdürüyor. İsrail, Lübnan’da önceki gece başkent Beyrut’un güneyinde 23 Eylül’den bu yana en şiddetli saldırılarından birini düzenledi. Hizbullah’ın kalesi olarak görülen Dahiye’de şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail, saldırıda Hizbullah’ın İletişim Birimi Komutanı Muhammed Reşit Sakafi’nin öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail savaş uçaklarının enkaz kaldırma ve yaralıları kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma ekiplerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

YENİ LİDER HEDEFTE

ABD’nin Axios haber sitesindeki haberde saldırının hedefinin, geçen günlerde İsrail saldırısında ölen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın kuzeni ve muhtemel halefi Haşim Safiyuddin olduğu öne sürüldü. New York Times’a konuşan yetkililer ise Safiyuddin’in saldırı sırasında üst düzey Hizbullah yetkilileriyle bir toplantıda olduğunu söyledi. Safiyuddin’in ölüp ölmediğinin netlik kazanmadığı aktarıldı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Beyrut’ta Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüştü. Arakçi’nin ziyareti devam ederken İsrail Beyrut’u bombalamayı sürdürdü.

SINIR KAPISINI VURDU

Savaş nedeniyle yerinden edilenlerin göçü sürerken İsrail uçakları, yüz binlerce kişinin Lübnan’dan Suriye’ye geçmek için kullandığı Masnaa Sınır Kapısı’nı bombaladı. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, çoğu Suriyeli yüz binlerce kişinin saldırılardan kaçmak için kullandığı yolun kapandığını söyledi.

İsrail ordusu ise Lübnan-Suriye sınırında 3,5 kilometre uzunluğunda bir tünel bulunduğu ve tünelin vurulduğu öne sürüldü. Söz konusu tünelin silah sevkiyatında kullanıldığı iddia edildi.

İran’ın dini lideri Ali Hamaney, yaklaşık 5 yıl aradan sonra Tahran’da verdiği ilk cuma hutbesinde “ortak düşman” vurgusu yaptı. Müslüman ülkelerin birlik olması gerektiğini kaydeden Hamaney, “Bazılarında psikolojik savaş uyguluyorlar, bazılarında ekonomik savaş, bazılarında bomba yağdırıyorlar, bazen de gülümsemeyle bunu yapıyorlar. Düşman aynı, emir tek yerden geliyor” dedi.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısı ile ülkesinin 1 Ekim’de İsrail’e düzenlediği füze saldırısını “meşru müdafaa” olarak savunan Hamaney, “Siyonist rejime saldırımız en hafif saldırımızdı. Bu rejime karşı her türlü önlemin alınması gerekir. İsrail'e yanıt vermek için ne gecikeceğiz ne acele edeceğiz” diye konuştu.

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ABD’Lİ DOKTORLARDAN AMBARGO ÇAĞRISI

İsrail’in saldırıları altıdaki Gazze’de gönüllü olarak görev yapmış olan 99 doktor, ABD Başkanı Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris’e mektup yazarak İsrail’in iddialarının aksine, çalıştıkları hastanelerde herhangi bir askeri faaliyete şahit olmadıklarını bildirdi. Gazze’deki tüm sağlık altyapısının sistematik olarak hedef alındığı belirtilen mektupta Gazze’de gayrı resmi ölü sayısının 118 bini aştığı vurgulandı. İsrail’i silahlandırmanın ABD yasalarına göre “yasadışı” olduğuna dikkat çekilen mektupta, İsrail ve Filistinli gruplara silah ambargosu uygulayarak ateşkes sağlanabileceği kaydedildi. Mektupta “İsrail’e yapılan askeri, ekonomik ve diplomatik desteğin acilen durdurulması” çağrısı yapıldı.

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BATI ŞERİA’DA KATLİAM ÖFKEYİ KÖRÜKLEDİ

Gazze'de 7 Ekim'den beri 42 bine yakın Filistinliyi öldüren ve Lübnan'da Hizbullah'ı hedef alma gerekçesiyle ağır bombardımanlar düzenleyen İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da önceki gece son 20 yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. İsrail savaş uçaklarının işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki bir kafeye düzenlediği saldırıda en az 18 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın lideri olduğu Fetih hareketi, “bölgede gerilimi tırmandırma” çağrısı yaptı. Bölgede eylemler beklenirken esnaf greve giderek kepenk kapattı.