Ortak geçmiş, farklı hatıralar

Emrah KOLUKISA

İlk gösterimini 2023 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapacaktı “Bildiğin Gibi Değil” ama bildiğiniz gibi o yıl festival sansür tartışmaları eşliğinde iptal edilmiş ve hevesimiz kursağımızda kalmıştı. Ardından İstanbul Film Festivali’nde ilk kez görücüye çıktı film ve dört ödül kazandı (Jüri Özel Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu). Adana Altın Koza Film Festivali’nde de izleyiciyle buluşan filmin vizyonu ise bu haftaya kısmetmiş.

Başrollerini Hazal Türesan, Alican Yücesoy ve Serdar Orçin’in paylaştığı “Bildiğin Gibi Değil” Tokat’ta babalarının ölümü sonrası bir araya gelen üç kardeşe odaklanıyor ve aile bir hesaplaşma üzerinden geçmiş, bellek, travma gibi kavramlar etrafında dönen bir kardeşlik panoraması çiziyor. Filmin hem senaristi hem de yönetmen Vuslat Saraçoğlu ile başrol oyuncularından Serdar Orçin Birgün TV stüdyosunda konuğumuz oldu ve filmin geri planında olup bitenleri anlattılar.

Her şey nasıl başladı, bu aile ve geçmişle hesaplaşma meselesi nasıl doğdu?

Vuslat Saraçoğlu: Ben genelde belli mevzulara, bazı kavramlara kafayı takıyorum ve onlar üzerine çalışmayı da seviyorum. Akademisyenlik zamanlarımdan kalma bir alışkanlık bu biraz da. Bir önceki filmim “Borç”ta da iyilik üzerine bir şeyler çalışırken ortaya bir senaryo çıkmıştı. Burada da 2016 yılından beri kafamda dönüp duran kimi kavramlar, durumlar, sorular beni yönlendirdi. Bunlardan biri hafıza örneğin, bir diğeri, bununla bağlantılı olarak, ortak yaşanmış bir geçmiş nasıl farklı anımsanır sorusu… Onun dışında kardeşlik müessesesi de yine Türkiye’de önemli bir şey. Kardeşliğin bireyin kişiliği üzerindeki etkileri de çok ilgimi çekiyordu ve böyle bir kardeşlik panoraması çıkartmak gibi bir hissim vardı. Kardeşliğin bütün dinamiklerini incelemeye çalışan, mercek altına alan bir film henüz görmemiştim. Bunlar birleşince bir senaryo oluştu.

Vuslat’ın ilk filmi ‘Borç’ta da oynamıştın. İkinci filme dair şunu merak ediyorum, senaryoyu okuduğunda ne düşündün?

Serdar Orçin: Ben senaryodan şu hissi aldım: Vuslat Saraçoğlu’nun henüz ikinci filmi olmasına rağmen belli bir tarzı, biçimi olan bir yönetmen olduğunu anlamak mümkün, onu kavradım ben senaryoyu okuduğumda. İlk senaryosunda da olduğu gibi bu senaryoda da yine gündelik hayatın bire bir orada olması için elinden geleni yapan bir yönetmen ve yazar var karşımızda. İleride, hak eder bir şekilde, ‘Bu bir Vuslat Saraçoğlu filmidir’ diyebileceğimiz bir biçime doğru ilerliyor bence. Senaryo çok etkileyici tabii, bir yandan aile içindeki dinamikleri anlatırken inanılmaz komik sahneleri olan, bir o kadar da draması olan, bir o kadar acısı, karanlığı, aydınlığı olan bir ilişkiler yumağı -doğal olarak, bir aileden başka ne bekleyebiliriz zaten?- ve alttan da izleyicinin gözüne sokmadan bir travma hikayesi anlatıyor. Senaryo böyleydi ve çekilmiş hali çok daha etkileyici bence.

