Ortak mücadele ile kazanabiliriz

HABER MERKEZİ

SOL Parti Malatya’da “Emperyalist Haydutluk ve Gerici Kuşatma Altında Türkiye’nin Çıkış Yolları Buluşması” düzenledi. SOL Parti Sözcü Önder İşleyen ile BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın da katıldığı buluşmada emperyalist saldırılar ile gerici saldırılara dikkat çekildi.

Önder İşleyen konuşmasında Türkiye’nin kurucu değerlerinden uzaklaştırılarak İslamcı-faşist bir rejim inşa edildiğini belirterek, “Sadece laikliği savunduğu için insanların ev hapsine alındığı, Erdoğan tarafınsan hedef alındığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Ne kadar bütün devlet güçleri ellerinde olursa olsun toplum içinde azınlığa düştüler. ABD desteği ile devlet gücüyle ayakta kalmaya çalışan bir iktidara dönüştü AKP” dedi.

ENGEL OLMAK İÇİN

“Bir birleşik muhalefet çağrısı yapıyoruz, bu çağrı ülkenin sürüklendiği felaketin engellenmesi için” diyen İşleyen sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bütün solun, bütün muhalefet güçlerinin, iktidarın karşısında olan herkesin şimdiye kadar yaşananlardan ders alması lazım. Evet farklılıklarımız var ama bütün muhalefet güçlerinin birinci meselesi Türkiye’de bu iktidarı değiştirmek, tek adam rejiminden kurtulmak. Bu tek adam rejimi devam ettiği sürece emekli, işçi hakkınız alamaz. Sağlıktaki, eğitimdeki sorunlar çözülmez. Haklarımız, özgürlüklerimiz için tek adam rejimi karşısında ancak birleşerek kazanabiliriz. Şu andaki mevcut muhalefet tablosu bu iktidar karşısında kazanmaya yetmiyor. Dayanışmacı, birleşik ve sorumlu bir muhalefet anlayışına ihtiyaç var. Yarınki seçim kimin iktidara geleceği değil bu iktidarı gönderme seçimi olmalıdır.”

TAŞLAR ADIM ADIM DÖŞENDİ

İsmail Arı ise ülkenin hem cemaatler hem de iktidar eliyle bir gerici kuşatma altına alındığını vurgulayarak, “Cemaatler AKP ile altın çağını yaşadı. Cemaatler bu denli güçlüyse iktidar bu yolun taşları adım adım taşıdı. Cemaatler ticaretten bürokrasiye hemen hemen her alanda güçlenirken iktidar da başta eğitim ve yaşam tarzı olmak üzere gerici saldırılarını artırıyor. Türkiye bu gerici karanlığa hapsolamaz” diye konuştu.

***

BAĞIMSIZLIK İÇİN KÜRECİK’E ÇAĞRI

SOL Parti, bugün Kürecik üssünün kapatılması için eylem düzenleyecek. Yapılan açıklamada, “Bağımsızlık için Kürecik’teyiz! Kürecik kapatılsın, ABD ve NATO üsleri bir güvence değil, ülkemiz için en büyük tehdittir. Tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın! Kahrolsun emperyalizm, yaşasın tam bağımsız Türkiye” denildi. Bugün saat 13.00’da SOL Parti Malatya İl Örgütü binası önünde toplanma çağrısı yapıldı. Eylemin Kürecik Radar Üssü’nde düzenleneceği bildirildi.