Ortak sınav ne zaman? Ortak sınavlar hangi sınıflar için geçerli? 2024-2025 ortaokul ve lise ortak sınav tarihi

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı ortak sınava dair ortak sınav ne zaman sorusu gündeme geldi. Pek çok öğrenci, öğretmen ve veli ortaokul ve lise ortak sınav tarihi araştırmasını yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 6. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için uyguladığı ortak sınav kapsamının genişletildiğini açıkladı. Buna göre artık 6., 7. sınıf Türkçe ve Matematik dersleri ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri ortak sınava tabi olacak. Peki, ortak sınav ne zaman? Ortak sınavlar hangi sınıflar için geçerli? İşte 2024-2025 ortaokul ve lise ortak sınav tarihleri!

ORTAK SINAV NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ortaokul ve lise öğrencileri için ortak sınav tarihleri duyuruldu.

6., 7. sınıf Türkçe ve matematik ile 9., 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için ilk dönem birinci ortak sınav tarihleri 30 Ekim - 8 Kasım 2024 tarihleri arasında ve yine ilk dönem ikinci ortak sınavları ise 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci dönem birinci ortak sınav tarihleri 17-28 Mart 2025 tarihleri arasında ve yine ikinci dönem ikinci ortak sınavları ise 26 Mayıs-13 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

ORTAOKUL VE LİSE ORTAK SINAV TARİHİ

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılım göstereceği sınıfların ortak sınav tarihleri şu şekilde:

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe: 30 Ekim 2024 Çarşamba,

30 Ekim 2024 Çarşamba, 6. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,

31 Ekim 2024 Perşembe, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı: 30 Ekim 2024 Çarşamba,

30 Ekim 2024 Çarşamba, 10. sınıf matematik: 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe: 30 Aralık 2024 Pazartesi

30 Aralık 2024 Pazartesi 7. sınıf matematik: 31 Aralık 2024 Salı

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları