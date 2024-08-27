Ortakçılık ne demek? Ortakçılık kelimesi TDK sözlük anlamı nedir?

Ortakçılık kelimesi tarımsal ilişkilerde sıklıkla kullanılan bir terimdir. Ortakçılık kelimesine ilişkin detaylara göz atalım:

ORTAKÇILIK NE DEMEK?

Ortakçılık kelimesinin TDK Sözlük anlamı şudur:

"Toprağın işlenmesi sonucunda elde edilecek ürünün, toprak sahibi ile toprağı işleyen arasında koşulları önceden belirlenen özel sözleşmeye göre paylaşılmasına dayanan işletme biçimi; yarıcılık, marabacılık."

ORTAKÇILIK NASIL YAPILIR?

Ortakçılıkta ilke şudur: Toprak, materyal, gübreler mülk sahibi tarafından, ortakçı durumundaki işletmenin emrine verilir. Hiçbir nakit ödeme yapmaksızın tüm üretim işlemlerini yerine getiren ortakçı, rekolte ve ürünlerin taraflar arasında kararlaştırılan bir kısmını mal sahibine teslim eder. Üretimden mal sahibinin payına düşen oran halk arasında 'ortakçılık yüzdesi' ya da 'ortakçılık oranı' olarak adlandırılır.

YARICILIK NE DEMEK?

Tarımsal üretimde kullanılan bir diğer kelime olan 'yarıcılık' da ortakçılık demektir.