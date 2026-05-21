Ortaklar, yetkililer hepsi yargılansın

Emek Servisi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Ravive Kozmetik’te 8 Kasım’da meydana gelen ve 3’ü çocuk, 6’sı kadın 7 işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın ikinci duruşması dün Kandıra Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.

16 kişinin yargılandığı davanın ikinci celsesinde mahkeme başkanı, Ravive Kozmetik ortaklarından Altay Ali Oransal ile Lykke Kozmetik ortaklarından Aleyna Oransal’a menfaat çatışması nedeniyle yeni avukatları huzurunda ifadelerine eklemek istedikleri bir husus olup olmadığını sordu. Evrensel’in haberine göre duruşmada sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söyledi. Sanıklardan Osman Akat’ın sözlerine “Ailelere baş sağlığı diliyorum” diyerek başlaması üzerine müşteki yakınları, tepki gösterdi. Patlamanın yaşandığı fabrikanın bulunduğu arsayı satın alan tutuksuz sanıklardan Özgür Yıldırım, “Üzerinde bina olduğunu ve kozmetik deposu olarak kullanıldığını biliyordum. İçeride üretim yapıldığını görmedim. Yapının yasadışı olduğunu bilmiyordum” dedi.

SİGORTASIZ ÇALIŞIYORDUM

Yangından sağ kurtulan 15 yaşındaki çocuk işçi Zeynep H., “Paketleme yapıyordum. Bazı günler gece geç saatlere kadar çalışıyorduk. Günlük 800 TL alıyordum. Sigorta yapılmasını istedim ancak yapmadılar” dedi.

Zeynep H., Ali Osman Akat’a ait L’actone Kozmetik firmasının şampuanlarının dolumunu da yaptıklarını ifade etti. Sanık Akat ise önceki ifadelerinde işyeriyle ilgisinin olmadığını savunmuştu. Yangında yaşamını yitiren Hanım Gülek’in kızı Tuğba Gülek ise annesinin sigortasız çalıştırıldığını belirterek, “Sigorta yaptık diyorlardı ama e-Devlet’ten kontrol ettiğimizde yapılmadığını görüyorduk. Annem sigorta istediğinde mobbinge uğruyordu” dedi.

Sanık Oransal kardeşlerin kaçmasına yardımcı olan ve Ali Osman Akat’ın sağ kolu olarak anılan firari sanık Abdurrahman Bayat duruşmaya katıldı. Mahkeme, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

ADALET YERİNİ BULANA KADAR SUSMAYACAĞIZ

Duruşma öncesinde yaşamını yitiren işçilerin aileleri, avukatları ile emek ve demokrasi örgütleri açıklama yaptı. Aileler adına konuşan Tuba Gülek Laç “Asli sorumlular ne kadar itibarlı ve basiretli iş insanları olduklarıyla, yaptıkları ihracatlarla övünmüş; katliamın sorumluluğunu üstlendiklerini ya da yaşananlardan dolayı üzüntü duyduklarını gösteren bir tutum almamışlardır. Aksine tüm sorumluluğu cezaevinde ölen Kurtuluş Oransal’a ve katliamda ölen Tuncay Yıldız’a yükleme gafletinde bulunmuşlardır” diye konuştu.

KAMU GÖREVLİLERİNİ KİM KORUYOR?

Soruşturma sürecinin eksik ve taraflı yürütüldüğünü söyleyen Laç, kamu görevlileri hakkında işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Laç, “Kaçak binaya yıkım emri verip uygulamayanlar, şikayetlere rağmen denetim yapmayan Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve belediye yetkilileri neden hala görevlerinin başındalar? Gerekçeleriyle birlikte isim isim savcılığa sorumlular listesi vermemize rağmen neden hala ifadeye bile çağrılmadılar? Kamu görevlilerini kim koruyor?” diye sordu. Yangının çıktığı fabrikaya yakın İŞKUR’da çalışanların ve belediye yetkililerinin halen görevde olduğunu hatırlatan Laç, “Dilovası Belediyesi’ndeki sorumlular için, bakanlıklardaki sorumlular hakkında neden soruşturma izni verilmedi?” diye sordu. Sadece şirket sahipleri ve iş güvenliği uzmanlarının yargılanmasının yeterli olmadığını belirten Laç, “Ravive ve Lykke Kozmetik ile iş yapan, bu sömürü düzeninden kâr sağlayan Akat ile Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi firmalar bu can pazarının doğrudan sorumlusudur” dedi. Osman Akat’ın şirket yönetimindeki rolüne dikkat çeken Laç, “Ali Osman Akat, Ravive Kozmetik’in sahipleri olan yeğenleriyle birlikte bu şirketi yönetmiştir. Sadece firma sahipleri ve İSG uzmanları değil; Akat, Lider Kozmetik ve Rebul Kozmetik gibi firmanın iş ortağı olan tüm yapılar bu katliamdan yargılanmalıdır. Özellikle şirketlerin ortağı Ali Osman Akat, yeğenlerini kaçırırken yakalanmasaydı belki şu an yurt dışında olacaktı. Olası kastla öldürmekten yargılanmasını istiyoruz” diye konuştu. Katliamın ardından delillerin karartılmaya çalışıldığını söyleyen Laç, “Yıkım emri verip kaçak binada üretim yapılmasına göz yumanlarla, katliamın ardından binanın yıkılmasını sağlayanlar aynı kişiler ve delillerin yok edilmesine yönelik bu hamlelerini hiç unutmayacağız” ifadelerini kullandı. Duruşmanın cezaevi kampüsünde görülmesine de tepki gösteren Laç, “Bu davanın toplumun gözünden kaçırılmak istendiğinin kanıtıdır” dedi. Yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Nisanur Taşdemir’in babası Vedat Taşdemir, Adalet Bakanına seslenerek adalet talebini dile getirdi.