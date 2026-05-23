Ortaköy'de eğlence mekanında silahlı saldırı: İşletme sahibi yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta eğlence mekânında çıkan tartışmada işletme sahibi 56 yaşındaki Ali Ünal, müşteri olarak gelen 40 yaşındaki Seçgin K. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Bacağına isabet eden kurşunla yere yığılan işletmeci, Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte Sancaktepe'de yakalandı.

Habertürk'te yer alan habere göre, işletme sahibi Ali Ünal (56) ile eğlenmek amacıyla mekâna gelen Seçgin K. (40) arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre Ali Ünal, Seçgin K.’ye yanında bulunan kişilerle ilgili uyarıda bulundu. Bunun üzerine başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Seçgin K., belinde çıkardığı tabancayla 4-5 el ateş etti.

BACAĞINDAN VURULDU, HASTANEYE KALDIRILDI

Açılan ateş sonucu Ali Ünal bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ali Ünal’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Emniyet ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla Seçgin K., dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe’de yakalandı.

Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile şarjöre basılı 5 fişek ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Seçgin K. hakkında “Kasten yaralama” ve “Ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından işlem başlatıldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.