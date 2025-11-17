Ortaköy soruşturmasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi: İlaçlama şirketinin sahibi de gözaltında

Böcek ailesinin kaldığı oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Beşiktaş’taki yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih’te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek, Masal Böcek ve anne Çiğdem Böcek’in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 11’e yükseldi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Böcek ailesinin kaldığı oteldeki resepsiyon görevlileri ve oteli ilaçlayan şirketin sahibi de gözaltına alındı.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Böcek ailesinin konakladığı ve geçtiğimiz günlerde iki yeni zehirlenme vakasının daha görüldüğü otelde polis ekipleri detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından belediye ekipleri oteli mühürledi.

NUMUNELER İNCELENİYOR

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplanırken, analiz süreci Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında devam ediyor.

Hayatta kalan baba Servet Böcek’in tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden üç kişinin kesin ölüm nedeni, yapılacak toksikolojik analizler ve laboratuvar raporlarının ardından netlik kazanacak.