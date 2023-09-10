Ortaköy U16 Hokey kızlar 1. Lig şampiyonu

Osmaniye ilinde gerçekleştirilen U16 Kızlar Hokey 1. Lig mücadelesinde Muğla Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları sporcularından oluşan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımı, 7-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Osmaniye Hokey Sahasında oynanan Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi’nde Şampiyon oldu.

Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımının şampiyon olması sonrası Muğla Valisi İdris Akbayık şampiyon takımı kutladı. Vali Akbıyık, “Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Sporcularımızdan oluşan Ortaköy Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey Takımımız, Türkiye U-16 Kızlar Hokey 1. Ligi’nde Şampiyon olmuştur. Takımımızı ve antrenörümüzü tebrik ediyorum” dedi.