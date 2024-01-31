Ortaköy’de Roma dönemine ait küp bulundu

Çorum’un Ortaköy ilçesinde, Roma dönemine ait hububat depolama küpü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Ortaköy İlçesinde Tepelerarası mevkiindeki bir tarlada tarihi eser olduğu düşünülen bir küp bulunduğu ihbarı yapılması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Müze Müdürlüğü bilgilendirilmiştir. Müze personeli ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin ortak çalışmasıyla yerinden alınan küp Çorum müzesine nakledilmek üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine götürüldü.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın küpün Çorum müze bahçesinde sergilenmesi talimatının ardından Jandarma bahçesinden alınan küp aynı gün Çorum Müzesi bahçesindeki yerine nakledildi.

Çorum Müzesi uzman arkeologları tarafından incelenen küpün; Roma Dönemine MS 2.-3. Yüzyıllara ait olduğu ve kendi döneminde yörede yaşayan çiftçiler tarafından hububat ve tahıl ürünlerinin depolanması ve saklanmasında kullanılan iri küplerden olduğu anlaşılmıştır. Müze bahçesinde sergilenen küple ilgili envanter ve diğer çalışmalar devam ettiği bildirildi.