Ortalama kira bedeli asgari ücrete ulaştı

Haber Merkezi

Türkiye’de kira fiyatları durdurulamıyor. Eylül ayında ülke genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye yükseldi. Kirada İstanbul zirveye otururken, rakamlar asgari ücretin 2 katına yaklaştı. Konut piyasasında hareketli yaz dönemi bitti, ama kira artışları hız kesmedi. Sonbaharla birlikte konut piyasasında dengeler yeniden şekillenmeye başladı.

İstanbul’da kiralar ortalama 33 bin TL’ye ulaşarak rekor seviyeyi gördü. Anadolu’da ise kiralar asgari ücret ile başa baş gidiyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme’nin “ilandaki konutlar” üzerinden yaptığı eylül ayı analizine göre, Türkiye genelinde ortalama kira bedeli 22 bin TL’ye yükseldi. Bu rakam, mayıs ayında açıklanan 20 bin TL’lik ortalamaya kıyasla sadece üç ayda yaklaşık yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor.

Analize göre, kiraların en yüksek olduğu ilk 3 şehir şöyle sıralandı:

• İstanbul – 33.000 TL

• Muğla – 30.000 TL

• Ankara – 27.000 TL

En uygun kira ortalamasına sahip ilk 3 şehir şöyle:

• Muş – 12.000 TL

• Aksaray – 12.000 TL

• Isparta – 13.000 TL