Ortalama sıcaklıklar yükseliyor, yangın riski artıyor: İPA Başkanı Gökce'den 8 maddelik uyarı

Türkiye'de sadece son bir haftada yaklaşık 840 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının yandığını kaydeden İPA Başkanı Gökce, hava sıcaklıklarına bağlı yangın riskinin daha da arttığını vurgulayarak dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, Türkiye'de sadece son bir haftada yaklaşık 840 futbol sahası büyüklüğünde orman alanının yandığına vurgu yaparak, ortalama sıcaklıklar arttığına bunun da önümüzdeki dönem orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekti.

Sosyal medya hesabı "X" üzerinden bir paylaşımda bulunan Gökce, 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığının geçen ay 25,4 derece olarak tespit edildiğini kaydederek, "Artan sıcaklıklarla birlikte ormanlarımızda yangın riski de artmakta" dedi.

Gökce, konuya ilişkin 8 maddelik önerilerini paylaştı.

"HAZİRAN AYI ORTALAMA SICAKLIĞI ARTTI"

Gökce'nin paylaşımı şöyle:

"Ortalama sıcaklıklar artıyor. Önümüzdeki dönem orman yangını riski de yükseliyor. Şimdiden önlem almamız lazım. Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, geçtiğimiz haziranda sıcaklık 1850-1900 yılları arasındaki ortalama sıcaklıktan 1,5 derece daha artarak "art arda en sıcak 12. ay" olarak kayıtlara geçti. Türkiye genelinde ise 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olan haziran ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 25,4 derece olarak tespit edildi. Bu, normallerin 3,6 derece üzerinde bir artış anlamına geliyor. Son 1 haftada İzmir, Denizli, Hatay, Çanakkale ve Balıkesir’de çıkan orman yangınları nedeniyle yaklaşık 840 futbol sahası büyüklüğünde orman alanımız yandı. Artan sıcaklıklarla birlikte ormanlarımızda yangın riski de artmakta. Dünya üzerinde meydana gelen yangınlar incelendiğinde bu yangınların yaklaşık %85’i insan kaynaklı %15’i doğal nedenlere bağlı gerçekleştiğini görüyoruz."

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

2021 yılında yaşanan orman yangınları nedeniyle, Türkiye'de 139 bin 503 hektar alan kaybedildiğini anımsatan Gökce, dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: