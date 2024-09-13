Ortaöğretim KPSS sınav süresi: 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar?

Ortaöğretim KPSS sınav süresi | 15 Eylül Pazar günü gerçekleşecek Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Ortaöğretim (Lise) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) öncesi adayların 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar araştırması hız kazandı. ÖSYM 2024-KPSS lise sınavı için sınav giriş belgelerini geçtiğimiz hafta yayınladı. Ortaöğretim KPSS sınav süresi gibi detaylar da sınava girecek adayların gündemine oturdu. Peki, 2024 Lise KPSS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? İşte ortaöğretim KPSS sınav süresi ve diğer detaylar!

2024 LİSE KPSS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR, SINAV SÜRESİ NE KADAR?

2024/KPSS ortaöğretim (lise) sınavı 15 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. 120 sorudan oluşacak olan KPSS ortaöğretim sınavı saat 12.25'te bitecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV SÜRESİ

Ortaöğretim KPSS'de adaylara genel yetenek ve genel kültür alanlarından olmak üzere toplamda 120 soru sorulacak. Sorulacak olan 120 soruya karşı Ortaöğretim KPSS sınavında öğrencilere 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Kullanması uygun görülen engelli adaylar içinse 30 dakikalık ek süre verilecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS SINAV SONUÇLARIN NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 Eylül'de gerçekleşecek Ortaöğretim 2024-KPSS sınav sonucu ÖSYM'nin takvimine göre 4 Ekim'de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile oturum açarak ulaşabilecek.

KPSS SINAV SONUCU NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

KPS ortaöğretim sınavına katılan adayların puan sonuçları iki yıllık süre içerisinde geçerli olacak. Adaylar 2 yıl boyunca kendi puan türlerinden açılan kontenjanlara başvurabilecek.