Ortaokul çocuklarına 'sevap metre'

Okullardaki gerici etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Bunun son örneği ise Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi kapsamında ortaokul öğrencilerine ‘sevap metre’ kâğıdı dağıtıldığı öğrenildi.

Kırıkhan’da bulunan Şehit Hurşit Uzel İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ‘Ramazan sevap metre çalışması’ şeklinde bir çizelge verildiği sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Çizelgede günler yer alırken, “Namaz kıldım, Kur’an okudum, salavat çektim, dua ettim, sadaka verdim” gibi üzerinde işaretleme yapılacak ifadeler yer aldı.

Ortaokul öğrencilerinden sadaka vermelerinin beklendiğine vurgu yapan Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖBSEN) MYK üyesi Serkan Bebek, “Bu öğrencilerden sadaka vermeleri bekleniyor. Bu çocuklar kantinden bir şey alabiliyor mu da sadaka verecekler. En çok kim sevap kazandı diye bulmaya çalışırsanız, yarın Cübbeli bu çocuklara yanmaz kefen satar, diğeri ağzına sokup çıkardığı hurmayı kutsal diye verir. Okullarımız sadece Sünni öğrencilerden oluşan bir yer değil. Siz mesela farklı mezhep ve inançtan yer alan öğrencilerimize onların kutsal kabul ettikleri ibadet ya da yaşayışlarla alakalı bu etkinlikleri yapmıyorsanız bu ayrımcılıktır yok saymaktır. Mesela Ramazan 'da oruç tutmayan farklı mezhep ya da inançtan bir öğrenciye bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Sen günahkârsın mı diyeceksiniz?” dedi.

Bebek, “Türkiye'de 89 bin tane cami var. Sayısızca medrese, sayısızca tarikat ve cemaat var. Bu tarikat ve cemaatlerin mekânları var. Bunlar size yetmedi, yetmiyor. Evde çocuğuna din öğretimini yapan anne baba yetmiyor okulda sevap metre yapıyorsunuz” diye konuştu.