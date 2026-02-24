Ortaokulda çocuklara Tevhid ve Sünnet cemaatinin yemini okutuldu

Eğitimde dinselleşmeye hız veren AKP iktidarında okullardan skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

Bu uygulamaların son adresi İstanbul Arnavutköy oldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Laiklliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisini ve bildiriyi imzalayanları hedef alırken İstanbul'da bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere okul bahçesinde şeriatçı, selefi bir dini yapı olan Tevhid ve Sünnet Cemaati’nin yemini okutuldu.

"DİLEĞİMİZ ŞEHİTLERDEN OLMAKTIR"

Öğrencilere okutulan yeminde şu ifadeler yer alıyor:

"Rabbimiz Allah, - Önderimiz Muhammed (sav), - Gündemimiz Vahiy, - Davetimiz Tevhid ve Sünnet, - Mücadelemiz Şirk, Bidat ve Masiyetedir. - Korkumuz Günahlarımız, - Ümidimiz İlahi Rahmettir. - Dileğimiz; Sıddık, Şehit ve Salihlerden Olmaktır."

Laikliği savunanlar hedef alınırken bir ortaokulda Tevhid ve Sünnet cemaatinin yemini okutulduhttps://t.co/2ZdjvfE938 pic.twitter.com/CYO9J22ZQR — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 24, 2026

Görüntüler cemaatin sosyal medya hesabından "Bu tablo, yalnızca bir slogan paylaşımı değil; yıllardır büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdürülen davet çalışmalarının toplumun en kılcal damarlarına kadar ulaştığının en somut nişanesidir" ifadeleriyle paylaşıldı.

EBU HANZALA BAĞLANTISI

Tevhid ve Sünnet Cemaati'nin liderliğini 'Ebu Hanzala' adıyla bilinen Halis Bayancuk'un yaptığı biliniyor. IŞİD yöneticiliğinden yargılanmış bir isim olarak bilinen Bayancuk, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkında üç ayrı dosyanın birleştirilmesiyle yargılanan Bayancuk hakkında tahliye kararı verilmişti.

Son olarak geçen yıl İzmir’de üç polisin hayatını kaybettiği Balçova Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan Bayancuk, adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.