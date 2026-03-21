Ortaokulda selefi yemini okutulmuştu: Konu yargıya taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda son dönemde artış gösteren gerici uygulamalar tepki çekiyor.

Bunların başında ise İstanbul Arnavutköy Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda erkek öğrencilere Halis Bayancuk’un (Ebu Hanzala) grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan Selefi yemininin okutulması geliyor. “Muvahhiddin Andı” olarak bilinen metne ilişkin bir avukat suç duyurusunda bulundu.

SUÇ DUYURUSU

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Av. İsmail Sami Çakmak da önceki gün olay hakkında İstanbul Valiliği, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit, okul müdürü İlhan Solak ve müdür yardımcıları Murat Güneş, Mustafa Kelepircioğlu ile Zeynep Aladağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Av. Çakmak dilekçesinde; şikayet konusu kişilerin Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “kanunlara uymamaya tahrik”, “görevi kötüye kullanma” ve “anayasayı ihlal” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz konusu yeminde şu ifadeler yer alıyor:

“Rabbimiz Allah, önderimiz Muhammed; gündemimiz vahiy, davetimiz tevhid ve sünnettir. Mücadelemiz; şirk (Tanrı’ya ortak tanıma), bidat (dini hukuka dayanmayan fikir ve davranışlar) ve masiyetedir (dini emirlere uymama). Korkumuz günahlarımız, ümidimiz ilahirahmettir. Dileğimiz; sıddık (doğru sözlü), şehit ve salihlerden (dine faydalı iş yapan) olmaktır. Ve tekbir: Allahuekber!”

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü okutulmasına ilişkin okulda soruşturma başlatmıştı. İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresinin konudan bilgisi olduğunu belirtmişti. Açıklamada ""Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir" denilmişti.