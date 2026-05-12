Ortaokullu Muhammet çalışırken yaşamını yitirdi

Haber Merkezi

Ankara Polatlı’da yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki tarım işçisi çocuk, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolunu makineye kaptıran abla da ağır yaralandı. Türkkarsak Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde yem karma makinesine kapılan 15 yaşındaki tarım işçisi Muhammet Daniş hayatını kaybetti. Daniş’in, Polatlı Borsa İstanbul Ortaokulu öğrencisi olduğu öğrenildi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyen AKP iktidarı iş cinayetlerini de önlemiyor. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, iş cinayetlerindeki tabloya dikkat çekerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu. İSİG Meclisi verilerini hatırlatan Türeli, 2013’ten 2026 Nisan ayına kadar geçen süreçte en az 25 bin 49 işçinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Türeli, kağıt üzerindeki mevzuatın sahadaki denetimsizlik ve kâr odaklı çalışma düzeni karşısında etkisiz kaldığını vurguladı.

İşçi sağlığı ve güvenliği sisteminin köklü biçimde yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Türeli, riskli sektörlerde özel düzenlemeler yapılmasını ve özerk bir denetim otoritesinin oluşturulmasını önerdi.