Orto’nun dünyasının kapıları açıldı

Kültür Sanat Servisi

Fantastik çocuk ve gençlik edebiyatında yeni bir kahraman: Suzan Orto. Yazar Sibel Kırcadere Uslu’nun zengin bir hayal gücüyle örülmüş romanları Mona Kitap etiketiyle raflarda yerini aldı.

Fantastik öğelerle örülü karakterleriyle dikkat çeken serinin ilk kitabı Kehanetteki Çocuk Suzan Orto ve merakla beklenen devam kitabı Fırtınadaki Çocuk Suzan Orto, genç okurları hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir maceraya davet ediyor. Kitabın okurla ilk buluşması ve imza günü Bursa’da gerçekleştirildi.

“Kehanetteki Çocuk” ta Suzan henüz doğmadan önce “cehennem” olarak anılan bir dünyada kaderini beklemeye başlar. Annesinin anlattığı masallarla büyüyen Suzan’ın hayatı, bir gün bu masalların gerçeğe dönüşmesiyle altüst olur. Ait olduğu dünyaya, Ortoköy’e geri döndüğünde onu bekleyen yalnızca geçmişi değildir. Bilgelerin bahsettiği On Bir Kehaneti gerçekleşecek mi, çok geç olmadan hastalığın çaresi bulunabilecek mi, Suzan annesini ve sevdiklerini zamanında kurtarabilecek mi?