Ortopedi servisinde 75 hastanın sağlam kemiğine platin takmışlar

Diyarbakır’da bulunan Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin Ortopedi Servisi’nde bazı doktorların yaşları 2 ile 40 arasında değişen en az 75 hastaya gerek olmadığı halde platin taktığı ortaya çıktı.

Sözcü Televizyonu özel haberler muhabiri Hazar Dost’un haberine göre, ortaya çıkan olay hakkında ortopedi uzmanları “Skandal, insanlık suçu” yorumunu yaparken hastanede durumu ortaya çıkartan doktorun mobbinge maruz bırakıldığı belirtildi.

"MEDİKAL ŞİRKETLERLE İŞBİRLİKLERİ VAR"

Hastaların kırık olmayan kemiklerine platin takılmasını ortaya çıkartan doktor, “Medikal şirketlerle anlaşmaları var. Daha fazla platin daha fazla para demek. Bunu ortaya çıkarttığım için bana malzeme vermiyorlar” ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada herhangi bir ilerleme olmadığını belirten doktor, "para kazanma hırsının" hasta sağlığını etkilediğini aktardı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

İYİ Parti'nin 75 hastaya uygulanan tedavinin röntgenleriyle beraber suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.