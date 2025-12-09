Örtü altı üretici adeta tükendi

Abidin YAĞMUR

Mersin Akdeniz’de örtü altında biber, patlıcan, domates, marul gibi sebzeler yetiştiren çiftçiler, maliyetlerdeki artışa rağmen fiyatların geçen senenin yarısına düşmesine isyan etti. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, kalan ürünlerin Tarım Kredi marketlerinde uygun fiyatla sunulması çağrısı yaptı.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, çiftçilerle birlikte Kazanlı Mahallesindeki bir biber serasında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, “Biber, patlıcan, domates, salatalık, marul, maydanoz gibi birçok ürünümüz çiftçinin elinde kalmış durumda. Yıllardır söylüyoruz. Bizim talebimiz karşılanamayacak bir talep değildir. Çiftçinin sesine başta Tarım Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı kulak vermeli. Sahadaki sıkıntıyı mutlaka yetkililer buraya gelip bizimle paylaşmalı ve bakanlıkları temsil eden, çiftçileri temsil eden kurumların bir araya gelerek bu sorunu masaya yatırması gerekir diyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, “Tarım Kredi Kooperatiflerimizin zincir marketleri var. Bu zincir marketler ne için kuruldu? Tam da bugün yaşadığımız sıkıntıları çözme noktasında bu marketler devreye girmeli. Bu kriz dönemlerinde direkt üreticiden ürünü alıp çok makul fiyatlarla tüketicimize sunmalıdır. Her geçen yıl üretim maliyetleri altında ezim ezim eziliyoruz. Maliyetlerdeki bu artış maalesef ürünlerimize yansımıyor. Bu feryadımızı bakanlıklarımızın duymasını istiyoruz” dedi.