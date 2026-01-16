Örtülü af bile çözüm getirmedi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Ocak 2026 tarihli veriler, cezaevlerinde kapasite üstü 97 bin 128 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu gösterdi.

AKP’nin 11’inci Yargı Paketi kapsamında gerçekleştirilen on binlerce tahliye de cezaevlerindeki doluluk sorununa çare olamadı. Mevcut 402 cezaevinde toplam 304 bin 886 olan kapasitenin Ocak 2026 itibarıyla 97 bin 128 kişi aşıldığı belirlendi.

ON BİNLERCE TUTUKLU

1 Ocak 2026 itibarıyla cezaevlerindeki toplam nüfus, 402 bin 14'e ulaştı. Cezaevleri nüfusunun 338 bin 109’unun hükümlülerden, 63 bin 905’inin ise tutuklulardan oluştuğu bildirildi. Cezaevlerindeki kadınların sayısı ise 18 bin 946 ile ifade edildi.

CEZAEVLERİNDEKİ ÇOCUKLAR

Türkiye'nin kanayan yarası olan suça sürüklenen çocuk sorununun ulaştığı boyut da cezaevi istatistiklerine yansıdı. 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla cezaevlerinde, toplam 4 bin 421 çocuk bulunduğu belirtildi. Cezaevlerindeki çocuklardan bin 176’sının hükümlü, 3 bin 245’inin ise tutuklu olduğu kaydedildi.

YURTTAŞA FATURA

Kamuoyunda, “Örtülü af” olarak yorumlanan 11’inci Yargı Paketi’ndeki düzenlemenin çare olamadığı cezaevindeki doluluk oranları, yeni cezaevi inşaatları ile aşılmaya çalışılıyor. Adalet Bakanlığı’na yeni cezaevi inşaatları için 2020-2025 döneminde gönderilen toplam kaynak, 6 milyar 851 milyon 913 bin TL oldu.

Cezaevleri inşaatları için Adalet Bakanlığı’na verilen yatırım ödeneği, yıllara göre şöyle:

• 2020: 1 milyar 335 milyon TL

• 2021: 1 milyar 628 milyon TL

• 2022: 1 milyar 325 milyon 700 bin TL

• 2023: 1 milyar 99 milyon 700 bin TL

• 2024: 250 milyon 7 bin TL