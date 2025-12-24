Örtülü af, cezasızlığı büyütüyor: İş cinayetleri ve felaket dosyaları tahliye yolunda

Melisa AY

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen 11. Yargı Paketi’nin 27. maddesiyle, 1 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi genişletildi.

Düzenleme “af” olarak adlandırılmasa da, kapsamı nedeniyle hukukçular tarafından fiili af olarak değerlendiriliyor. İktidar blokunun “infazda eşitliği sağlayacağını” iddia ettiği örtülü af, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaştığında, on binlerce hükümlü serbest bırakılacak. Aftan faydalanacaklar arasında uyuşturucu, dolandırıcılık, hırsızlık gibi suçlardan hüküm giyenler veya yargılananların yanı sıra; iş cinayetlerinin sanıkları da bulunuyor. 11. Yargı Paketi’nde infaz, suçun işlenme tarihinden itibaren düzenleneceği için süren yargılamalardaki sanıklar da hükümlüler gibi paketten faydalanabilecek. İş cinayeti ve toplu cinayet gibi davalarda paket, daha Meclis’te oylanmadan sanıklara savunma aracı haline gelmiş durumda. Avukatlar, pek çok yargılamada, sanıkların şimdiden “Düzenleme ile salıverileceğimden tahliyemi talep ederim” dediğini anlatıyor.

***

CİNAYETLERDEN SIYRILACAKLAR

İş cinayeti davaları, her biri önlenebilir olan işçi ölümleri için kamu vicdanını rahatlatmak ve caydırıcılıktan uzak olmakla biliniyor. Önlenebilir ölüm niteliğinden dolayı meslek örgütleri, hukukçular, demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ve yurttaşlar tarafından sık sık “olası kastla öldürme”den yargılama talep edilen davalar, “bilinçli taksir” ve kimi zaman “görevi ihmal”den yapılan yargılamalarla sonuçlanıyor. Taksirle suçlananlar için yargılamalar genellikle cezasızlıkla ödüllendiriliyor. Ülke tarihinin en kanlı iş cinayeti olan Soma Maden Katliamı’na ilişkin dahi cezaevinde kimse bulunmuyor. Her gün onlarcası tekil iş cinayetlerinde öldürülen işçiler için patronlar, neredeyse cezaevine hiç girmeden yargılamalardan sıyrılıyor.

DÜĞME YANLIŞ İLİKLENMİŞ

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi İşçi Komisyonu’ndan Av. Emre Erdal, “Baştan yanlış iliklenmiş düğme” olarak yorumluyor. Erdal’ın altını çizdiği gibi “Zaten uzun uzun ceza alanlar yok. Dolayısıyla infaz düzenlemesinden faydalanacak kimse yok, cezaevleri bomboş.” Erdal, sistemin cezasızlıkla örüldüğünü anlatarak “Ülkede mevcut infaz rejimi ile birçok toplumsal katliamın failleri yatmadan çıkıyor. Zaten yargılama pratiği patronlara en az cezayı veriyor. Uygulama da sermayeden yana, patron az ceza alsın diye Yargıtay üyesi değiştirilen bir sistem bu. Yani örtülü af, cezasızlık pratiğiyle birleşip adaletsizliği derinleştirecek” diyor.

***

KATİLLER ÇIKACAK

Tıpkı iş cinayetleri gibi, ülkenin hafızasına kazınan ve rejimin kimliği açıkça ortaya koyan tüm katliamlar için de sorumlulara adeta af çıkacak. Bunlardan birkaç örnek şöyle:

• Aladağ Yurt Yangını: Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar cemaatine ait öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016’da çıkan 11’i öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili hüküm giyen 8 kişi için cezaevi kapıları açılacak. En fazla ceza alan yurt müdürünün, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak”tan aldığı 15 yıl hapis cezası, infaz hesaplamasına göre yargı paketinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren salıverilmesi ile sonuçlanacak.

• Çorlu Tren Faciası: Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı’na ilişkin; "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl ile 8 yıl arasında ceza alan kamu görevlileri, düzenleme ile serbest kalacak.

• Amasra Maden Katliamı: Toplu iş cinayetlerinde öne çıkan maden işkolunda, 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında 43 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetine ilişkin, kamu görevlilerinin yargılanmasında süreç neredeyse daha başında. Davada müessese sorumluları, savcının “olası kast” talebine rağmen bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan aldıkları cezalarla adeta ödüllendirildi. “Bilinçli taksir”den 15-16 yıl ceza alan sanıklar için erken açık cezaevi ve 3 ayda bir iznin önün açıldı. Yargı paketinin kabulü, sorumluların açık cezaevinde geçirecekleri sürenin de kısalmasıyla sonuçlanacak. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kamu görevlisi hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin görüldüğü davada ise çıkan kararla birlikte sanıklar da infaz düzenlemesinden faydalanacak.

• Ermenek Maden Faciası: 8 Ekim 2014’te, Karaman’ın Ermenek ilçesinde Has Şekerler Madencilik Şirketi’ne ait linyit ocağında 18 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetiyle ilgili failler de “örtülü af”tan faydalanacak. Ölen her madenci için yaklaşık 1 yıl ceza alan patron Saffet Uyar, düzenlemeyle hızla açık cezaevine, daha sonra da denetimli serbestliğe sevk edilebilecek.

• Soma Maden Katliamı: Ülke tarihinin en ölümlü iş cinayeti Soma’da, 301 madencinin öldüğü davaya ilişkin zaten hiçbir zaman uygun biçimde yargılanmayan ve ufak cezalarla adeta ödüllendirilen failler için durum karışık. Yargılamaların ardından cezaevinde hükümlü kimse kalmadı. Soma’da 301 işçiyi öldürenlerden bir kişi bile cezaevinde bulunmazken davada ölenleri savunan Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı cezaevinde. Patronların salıverilmesini sağlayacak ve uygulamada eşitliği getirdiği iddia edilen “örtülü af”, Atalay ve Kozağaçlı’yı kapsamıyor.

• Hendek Havai Fişek Fabrikası: Sakarya Hendek’te 3 Temmuz 2020’de 7 işçinin yaşamını yitirdiği havai fişek fabrikasının patronu AKP’li, MÜSİAD’lı Yaşar Coşkun bilinçli taksirle ceza alıp kişi başı 2 milyon liralık kefaletle serbest bırakıldı. Babası firari Ali Rıza Ergenç Coşkun, yakalanma durumunda yeni düzenlemeden faydalanacak. Coşkunlara zırh olan cezasızlık, onlara 2020’deki iş cinayeti için de adeta cesaret verdi. 2011’de yine Coşkunlar’a ait fabrikada yaşanan patlama sonrası hayatını kaybeden Hediye Hallaç için açılan davada Coşkun’a 4,5 yıl hapis cezası verilmiş, patron MHP’nin teklif ettiği aftan faydalanarak hapse girmekten kurtulmuştu. Üstü kapatılan her cinayet, 5 yıl önceki katliamı doğurdu. İş cinayetinde abisi Halis Yılmaz’ı kaybeden Mervenur Yılmaz, kendi dava süreçlerini hatırlatarak Yargı Paketi Meclis’e gelmeden uyardı. “Yaşar Coşkun afla serbest kalmasaydı abim hayatta olabilirdi” diyen Yılmaz şöyle konuştu: “Davamızda çoğu şeyi akla mantığa sığdıramıyoruz. Bizim davamızda sanıklar mükerrerdi, bu ilk cinayetleri değildi. Bu davaların hepsi bağlantılı, bir cinayet diğerini doğuruyor, bir önceki cinayetlerde çıkmayan kararlar diğer patronlara kalkan oluyor. Patron savunmasında “Soma’da 301 kişiyi öldürenler içeride değil, burada 7 kişi öldü” dedi. İktidarın tercihlerinin, adaletin geldiği durum da bu: Caydırıcı ve koruyucu değil, mağdurları korkutucu cezalar. Her davada isim değişse de katil aynı. Birimiz için adalet geldiğinde hepimiz için gelecek. Bu yüzden hepimizin ortak zeminde mücadele etmesi gerekiyor. ”

***

BÜTÜNÜYLE CEZASIZLIK DOĞACAK

Amasra Davası’nın da avukatlığını üstlenen Derviş Emre Aydın da düzenlemeyi şöyle yorumluyor: “11. Yargı Paketi, içerisinde yer alan ‘erken salıverme/denetimli serbestliği düzenleyen 27. maddenin bugün iş cinayeti olarak adlandırdığımız fakat yargı kararlarında sıklıkla ‘bilinçli taksirle öldürme’ suç tipinden cezaların verildiği dosyaları da etkileyeceğini söyleyebiliriz. Örneğin Amasra Maden Katliamı dosyasında haklarında 17 yıl ile 2 yıl arasında ceza verilen sanıklar da hüküm kesinleştikten sonra bu düzenlemeden etkilenecek. Diğer yandan buradaki temel sorunun iş cinayetlerinin basit bir ihmal gibi ele alınıp, taksirli suç kapsamında değerlendirilmesinde olduğunu söylememiz gerekir. Fakat sıklıkla taksirle öldürme suçlarından verilen mahkumiyet kararlarıyla karşılaşıyoruz. Bu suç tipinden verilen cezaların mevcut infaz düzenlemesi kapsamında dahi gerçek bir karşılığı yokken yeni infaz düzenlemesi bu suçlarda bütünüyle bir cezasızlık neticesi doğuruyor.”

***

DEPREM DAVALARI HARİÇ TUTULACAK

6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren 53 bin yurttaşın ölümlerine ilişkin davalarda cezalar, paket nedeniyle tehdit altındaydı. Adalet Peşinde ailelerinin Ankara’da tuttukları nöbet ve kamuoyunda oluşan tepkiler AKP’yi geri adım atmak zorunda bıraktı. Dün görüşmeler henüz başlamışken AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin deprem suçları bakımından yeniden gözden geçirileceğini söyledi. AKP’li Güler, deprem suçlarından yargılanan ve hüküm giyenlerin düzenlemeden faydalanmaması için önerge verileceğini açıkladı.