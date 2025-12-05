Örtülü "af" düzenlemesi: Kimi kapsayacak, kimler yararlanamayacak?

Kamuoyunda "Covid-19 düzenlemesi" olarak bilinen, örtülü af teklifi Adalet Komisyonu’dan geçti.

Covid-19 düzenlemesi olarak bilinen erken tahliye kapsamı, tepkiler üzerine yapılan değişiklikle genişletildi. İstisnalar hariç 31 Temmuz 2023 öncesi suçlarda yaklaşık 55 bin hükümlünün açık cezaevine ve denetimli serbestliğe 3 yıl erken geçmesi öngörülüyor.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden de denetimli serbestliğe daha erken ayrılmayı öngören düzenlemenin kapsamı genişletilecek. Bu düzenlemeye, 31 Temmuz 2023 öncesinde suç işleyenler de dahil edilecek.

KİMLER YARARLANACAK?

"Terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçları" hariç olmak üzere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerden, toplam hapis cezası 10 yıldan az ise 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla ise 3 ayını bu kurumlarda geçirip ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmasına 3 yıl veya daha az süre kalanlar, bu şartların oluştuğu tarih itibarıyla açık ceza infaz kurumlarına ayrılabilecek.

Bu hükümlüler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, talepleri halinde en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmış olmak şartıyla ilgili mevzuat uyarınca cezaların denetimli serbestlik tedbiri altında infazı uygulamasından 3 yıl erken yararlandırılacak. Yeni düzenleme çerçevesinde uyum düzenlemesi de yapılacak.

DW'de yer alan habere göre düzenleme TCK'de yer alan diğer bütün adli suçları kapsıyor. Örneğin kadın ve çocuklar dışında kalan kasten öldürme, yaralama, uyuşturucu, yağma, dolandırıcılık, hırsızlık, hakaret, tehdit, kara para aklama, yasadışı bahis, sahtecilik, rüşvet, zimmet suçlarını 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işleyenler 5 yıl erken tahliye olabilecek.

Özellikle "torbacı" olarak nitelendirilen ve uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan veya mahkûm edilen binlerce kişi paketin kapsamında olacak. Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine karışan şüpheliler, suç tarihi itibariyle indirim alabilecek.

Yargı paketi içerisindeki infaz indiriminden özellikle Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "olası kastla insan öldürme" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" maddelerinden yargılanan deprem davası sanıkları da yararlanacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Kasım 2025'te yaptığı açıklamada 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilde 2 bin 380 kişi hakkında ceza soruşturması açıldığını anımsatarak "Şu anda 148 tutuklu, 60 hüküm özlü, 208 kişi tutuklu durumda. Halihazırda 837 soruşturma var. 2 bin 591 ceza davası açılmış durumda. Davalar devam ediyor. 986 kişi hakkında da adli kontrol kararı verilmişti" demişti.

Örneğin Adıyaman'da yıkılan İsias Otel davası, Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans, Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi, Saitbey Apartmanı ve Ezgi Apartmanı, Adana'da Alpargün davaları infaz indirimi alacak.

301 madencinin öldüğü Soma maden faciası, 42 kişinin öldüğü Amasra maden kazası, 25 kişinin öldüğü Çorlu Tren Kazası kazası, 7 kişinin öldüğü Hendek havai fişek fabrikası patlaması davası sanıkları da 11. Yargı Paketi'nin kapsamına giriyor. Trafik kazalarında ölüme neden olanlar da infaz indirimi alacak kişilerden.

KİMLER YARARLANAMAYACAK

Gezi davasında anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, bu suça yardım ettiği iddiasıyla 18 yıla mahkum edilen TİP Hatay Milletvekili, Avukat Can Atalay, şehir plancısı Tayfun Kahraman, film yapımcısı ve gazeteci Çiğdem Mater Utku ile belgeselci-insan hakları savunucusu Mine Özerden 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak.

Kobani davası kapsamında 9 yıl 1 aydır cezaevinde olan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ da infaz paketinden yararlanmayacak siyasi mahkumlar arasında yer alıyor.

Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ ise 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak bu isimlerin aldıkları cezaların "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçuna yardım/iştirak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" bölümü infaz indiriminin kapsamı dışında.

TBMM'ye sunulan paketin ilk halinde kadın ve çocuklara yönelik kasten öldürme suçunun failleri ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar da infaz indiriminden yararlanıyordu. Ancak AKP'nin komisyonda sunduğu önergeyle bu suçlar kapsam dışında bırakıldı.

55 BİN MAHKUM YARARLANACAK

Yapılan değişiklikle birlikte Covid-19 düzenlemesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Söz konusu düzenlemenin yasalaşması halinde, belirlenen istisnalar dışında kalan hükümlülerden yaklaşık 55 bin kişinin bu hakka kavuşması öngörülüyor.