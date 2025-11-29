Örtülü "af" düzenlemesi: Kimler serbest kalacak, deprem davaları dahil mi?

11. Yargı Paketi 27 Kasım günü Meclis’e sunuldu. Taslağında suça sürüklenen çocuklara ceza artırımı ve LGBTİ+’yım demenin dahi suç olacağı maddeleriyle tartışılan pakete son anda “Covid düzenlemesi” olarak bilinen bir madde eklendi.

MHP’nin zorlamasıyla eklenen maddeyle pek çok mahkûm cezaevinden erken çıkacak.

NE DEĞİŞECEK?

AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler pakete ilişkin yaptığı açıklamalada bu konuya ilişkin şunları demişti: “Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği, daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestliğe ayrılma düzenlemesinden; 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olacakların da yararlanabilmesi imkânını sağlıyoruz.

Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar nedeniyle:

Kapalı ceza infaz kurumundan 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

Açık ceza infaz kurumundan ise 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı getiriyoruz.

Bu şekliyle, 31 Temmuz 2023 öncesinde hükümlülere uygulanan bu idari tedbir düzenlemesinin “suç işleyenlere” ifadesi eklenmek suretiyle yeni hükümlülere de uygulanmasıyla bir eşitlik kuralını sağlamış olacağız.”

DEPREM DAVALARI DAHİL Mİ?

Peki, paketteki bu “af”tan kim faydalanacak?

İnsan öldürenler ve yaralayanlar, taciz ve istismar suçluları, dolandırıcılık ve hırsızlıktan mahkûm giyenler bu düzenleme yasalaşırsa serbest kalacak.

Düzenlemenin en çarpıcı noktası ise “31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar” ifadesi. Bu sayede düzenlemeden deprem davalarında mahkûm olanlar da yararlanabilecek.

T24’ten Gökçer Tahincioğlu’nun yazısına göre deprem davalarında mahkûm olanlar da bu düzenlemeden yararlanacak.

Cinayet suçluları bu örtülü aftan yararlanacak.

Tahincioğlu şunları yazdı: “6 Şubat 2023 Maraş depreminden sonra insanlar müteahhitleri bulabilmek, yargı önüne çıkartabilmek için kırk takla attı. İki yılda yaşlandı insanlar!

Açılan davaların büyük bölümünde bilinçli taksirden ceza verildi. En fazla 22 yıl ceza alıyorlar, alacaklar. 22 yıl 11 yıla düşüyor. Bu sürenin 3 yılı açık cezaevinde geçiyor zaten. Şimdi 3 yıl da denetimli serbestlik hakkı ekleniyor.”

KAÇ KİŞİ YARARLANACAK?

Düzenleme yasalaşırsa bundan kaç kişinin faydalanacağı da merak edilenler arasında. AKP’li Güler buna ilişkin şöyle demişti: “İlk etapta, yaklaşık olarak bu kapsamda şu anda cezaevinde bulunan 54–55 bin civarında mahkûmu ilgilendirdiğini söyleyebilirim. Önümüzdeki bir yıl boyunca da bu kademeli olarak hükmü kesinleştikçe devreye girdikçe, etkilenecek toplam sayının 80–90 bin civarında olabileceğini önümüzdeki yıllara göre düşünüyoruz.”