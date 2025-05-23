Örtülü afla şiddeti aklayamazsınız

Editörden...

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni infaz düzenlemesiyle, pek çok mahkûmun cezasını tamamlamadan tahliye edilmesine yol açacak örtülü bir affın gündemde olduğu ortaya çıktı. Bu tasarı kadınlara ve çocuklara yönelik işlenen cinsel saldırı, cinsel istismar, cinayet ve yaralama suçlarından infaz edilen cezaları da kapsıyor.

SORUN CEZASIZLIK

Kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara yönelik suçların artışındaki en büyük sebeplerden biri koruyucu yasaların etkin uygulanmayışının yanı sıra cezasızlık politikaları. İnfial yaratan cinayetlerden, şiddet vakalarından sonra cezaların artırılmasını tartışmaları gündeme gelse de sorun ceza süreleri değil infaz. Kadınlar hukuki bilgiye erişemiyor, yargılama süreçleri haddinden fazla uzun sürüyor. Şiddet failleri bazen kravat taktı diye, bazen “haksız tahrik” indirimleriyle en alt sınırdan ceza alıyor.

Şiddet failleri “erkek adalete” güvenerek şiddet uygulamaya devam edebiliyor. 2024 senesi son 10 yılda en çok kadının öldürüldüğü sene olarak kayda geçti. 2025’in ilk 5 ayında ise 184 kadın öldürüldü. Kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin bu seviyeye ulaştığı bir dönemde önleyici politikalar üretmek yerine “infaz düzenlemeleriyle” faillere cesaret vermek suça ortak olmaktır. Kadınlara, çocuklara, LGBTİ+lara yönelik işlenen suçlar tüm düzenlemelerin dışında olmalıdır. Şiddetle mücadelenin tek yolu önleyici politikalar üretip suçları cezasız bırakmamaktır. İktidarın gündeme getirdiği her düzenleme, her tasarı kadınların biraz daha şiddet döngüsüne itilmesine yol açıyor. Kadınlara karşı örgütlenen bu karanlığı ancak kadınların birleşik ve kararlı mücadelesi yenebilir. Haklarımız için, hayatlarımız için AKP’nin ve gerici ortaklarının adımlarına kadınlar kendi barikatını yükseltmeli.