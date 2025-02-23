Örtülü sansürün maliyeti katlandı

2018 yılında, “Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri itibarıyla muhalefetin eleştirilerinin merkezine oturdu.

Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı başkanlığın en tartışmalı uygulaması haline gelen, “Dezenformasyonla mücadele” adı altında yürüttüğü çalışmaların maliyeti de beli oldu.

İletişim Başkanlığı, 2025 dönemine yönelik performans hedeflerini ve 2024’ün ilk yarısına yönelik harcamalarını içeren performans programını tamamladı. Program, İletişim Başkanlığı’nın personel sayısının bin 500’ü aştığını ve “Dezenformasyonla Mücadele” adı altında yüz milyonlarca lira para harcadığını ortaya koydu

İLK YARIDA 611,4 MİLYON TL

İktidarın destek ve yönlendirmeleriyle giderek büyüyen İletişim Başkanlığı’nın genişleyen etki alanı, personel sayısına da yansıdı. Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın personel sayısı, Haziran 2024 itibarıyla bin 522’ye ulaştı.

Başkanlığın, dezenformasyonla mücadele kapsamındaki faaliyetleri ile önemli gün ve haftalarda gerçekleştirdiği faaliyetler için kullandığı kaynak da rapora kaydedildi. Fahrettin Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın, “Dezenformasyonla Mücadele ve Önemli Gün ve Haftalar Kapsamındaki Faaliyetler” adı altında 2024’ün ilk yarısında 611 milyon 453 bin 48 TL kaynak harcadığı bildirildi.

Başkanlık, dezenformasyonla mücadele için 2025 yılında ise 880 milyon 827 bin TL’lik harcama öngördü. Toplam 880,8 milyon TL’lik bütçeyle yapılacaklar, şöyle sıralandı:

“Başta 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü olmak üzere önemli gün ve haftalar kapsamında yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek tüm proje ve etkinliklere ilişkin faaliyetler Başkanlığımızca koordine edilecektir. Ayrıca Ülkemizin aleyhinde yapılan kara propagandalara karşı dezenformasyon faaliyetleri kapsamında çalışmalar yürütülecektir.

İletişim Başkanlığı’nın, “Dezenformasyonla Mücadele” faaliyetleri çerçevesinde, “Doğrulama faaliyeti” yürüttüğü sayısı da paylaşıldı. Buna göre, 2024 yılında 285 doğrulama faaliyeti gerçekleştirildiği belirtildi.

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PARA YUTUYOR

İletişim Başkanlığı’nın personel sayısındaki artış, giderlerin de çarpıcı şekilde artmasına neden oluyor. 2018 yılında 52 milyon 150 bin TL’lik personel gideri bulunan başkanlığın 2019 yılı personel gideri ise kayıtlara, 55 milyon 581 bin TL olarak geçiyor. İletişim Başkanlığı’nın personel giderlerinde 2020 yılı itibarıyla ise çarpıcı artış kaydediliyor. Başkanlığın 2020-2024 dönemindeki personel giderleri, mali raporlarda yukarıdaki gibi yer almaktadır.