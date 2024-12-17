Örtünme dayatmasını katılaştıran yasa askıda

İran’da Jîna Mahsa Amini’nin başörtüsü nedeniyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesine tepki olarak düzenlenen protestoların ardından hazırlanan zorunlu örtünme kurallarını daha da katılaştıran, "başörtüsü yasası"nın yürürlüğe girmesi durduruldu.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi, şubat ayındaki helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi hükümeti tarafından hazırlanan yasanın uygulamaya girmesini askıya aldı.

REİSİ DÖNEMİ TEKLİFİ

IRNA’ya konuşan Meclis Divan Heyeti Üyesi Ali Rıza Selimi, "Bu tasarı önceki hükümet (İbrahim Reisi hükümeti) tarafından gönderilmişti. Bugün Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, bu yasanın ilan sürecinin durdurulmasını talep etmiştir. Bunun yerine hükümet tarafından revize edilmiş tasarının meclise sunulacağı belirtilmiştir" dedi.

Bir süredir İran Meclisi ile Anayasayı Koruyucular Konseyi arasında görüşülen ve "Başörtüsü Yasası" olarak bilinen "aileyi desteklemek için iffet ve tesettür kültürünün teşviki" kanununun 13 Aralık’ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

ÇAĞDIŞI TASARIDA NE VAR?

Reformistler yasa taslağına tepki göstermiş, reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan söz konusu yasanın önüne geçilmesini istemişlerdi.

Muhafazakar İbrahim Reisi hükümeti döneminde hazırlanan kanun 72 maddeden oluşurken, yasaya riayet etmeyen kadınlara 71 dolar ile yaklaşık 2 bin 350 dolar arasında değişen para cezaları verilmesi öngörülüyordu. Para cezasını 10 gün içinde ödemeyenlere, devlet daireleri ve bankalarda hizmet verilmemesi, pasaport, araç ruhsatı ve ehliyet de alamamaları öngörülüyordu.