Örümcek Ağı yanan ateşe benzin döktü

Dış Haberler

Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmelerin ikinci turu İstanbul’da başlarken Kiev’in gerçekleştirdiği bugüne kadarki en kapsamlı İHA’lı saldırısı müzakereleri gölgeledi.

Ukrayna önceki gün Rusya'nın derinliklerindeki dört stratejik hava üssünü vurarak en az 40 uçağı imha etti. Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) eş zamanlı saldırısında hedeflerden biri Ukrayna sınırına yaklaşık 4 bin 300 kilometre uzaktaki İrkutsk bölgesinde bulunan Belaya hava üssüydü. Bir diğeri de sınıra yaklaşık 1800 km uzaklıktaki Murmansk bölgesinde bulunan Olenya hava üssüydü.

Rusya Savunma Bakanlığı da Murmansk, İrkutsk, İvanovo, Ryazan ve Amur bölgelerindeki havaalanlarına FPV İHA'lar kullanılarak terör saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İHA'LAR SALDIRIDAN ÖNCE SOKULMUŞ

SBU’nun bir buçuk yıl süren planlamayla yürüttüğü operasyonda yapay zeka destekli kamikaze İHA'lar kullanıldı. BBC'nin isimsiz kaynaklarına dayandırdığına göre, İHA'lar mobil ahşap kabinler içinde daha önce Rusya'ya kaçak olarak sokuldu. İHA'ların içinde saklandığı bu ahşap kabinler kamyonlarla taşındı. Kabinlerin üzeri uzaktan açıldı ve sonra İHA'lar havalanarak yakındaki üsleri hedef aldı.

TARİH KİTAPLARINA GEÇECEK SALDIRI

"Örümcek Ağı Operasyonu” (Pavutini) adı verilen saldırının 1,5 yıl planlandığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tarafından bizzat yönetildiği aktarıldı. Zelenski, saldırının çok uzun süredir planlandığını belirterek, ''Elbette, şu anda her şey açıklanamaz, ancak bunlar şüphesiz tarih kitaplarına geçecek Ukrayna eylemleridir'' ifadelerini kullandı. "En uzun menzilli operasyonumuz" ifadesini kullanan Zelenski, saldırılara katılan Ukraynalıların “zamanında” Rusya topraklarından çekildiğini söyledi. Ukraynalı lider, "Rusya bu savaşı başlattı, Rusya sona erdirmeli” ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna’ya ait 162 insansız hava aracının (İHA) gece hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirdi.

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BOĞAZ’DA İKİNCİ TUR

Üç yıl sonra ilk kez 16 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelen Ukrayna ve Rusya heyetleri görüşmelerin ikinci turunu dün Çırağan Saray’nda gerçekleştirdi. Buluşmadan savaşın sona ermesi için yürütülen diplomatik çabalara devam edilmesi karar çıktı.

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STARMER’DEN ‘SAVAŞA HAZIRLIK DURUMU’ İLANI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkenin yeni savunma stratejisi kapsamında ‘savaşa hazır olma’ durumuna geçtiğini duyurdu. Glasgow’da ülkenin savunma ve askeri alanındaki planlarını açıklayan İşçi Partili Başbakan, “Savaşa hazır olma durumuna geçiyoruz. Bu, silahlı kuvvetlerimizin birincil hedefi olacak. Gelişmiş askeri güçlere sahip uluslar tarafından doğrudan tehdit edildiğimizde, onları caydırmanın en etkili yolu hazır olmak ve barışı güç kullanarak sağlamaya hazır olduğumuzu göstermek” dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İngiltere hükümeti, askeri harcamaları 2027 yılına kadar gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 2.5’ine çıkarma planları bağlamında bugün stratejik raporunu yayınlayacak. Belgede savunma politikasına ilişkin tavsiyeler yer alacak. Rapordaki öneriler dış ve iç güvenlik konularını, Londra’nın Ukrayna çatışmasına ilişkin politikasını, silahlı kuvvetlerin modernizasyonunu ve nükleer doktrini kapsayacak.

Yeni strateji, Starmer’in askeri harcamaları 2027 yılına kadar GSYH’nin yüzde 2.5’ine çıkarma planını kesinleştiriyor. Harcamaları yüzde 3’e çıkarma niyetinde olan İngiltere hükümeti henüz bu hedefi somut vaatlerle pekiştirmeyi düşünmüyor.

Bir önceki rapor 2021 yılında yayınlanmış ve Ukrayna çatışmasının başlamasının ardından revize edilmişti.