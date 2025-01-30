Osaka'da kamusal alanda sigara içmek yasaklandı

Japonya'nın en büyük şehirlerinden biri olan Osaka, 2025 Dünya Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şehir genelinde kamusal alanlarda sigara içmeyi yasakladı.

27 Ocak’ta yürürlüğe giren yasak kapsamında, yollar, parklar, meydanlar ve diğer kamusal alanlarda sigara ve elektronik sigara kullanımı yasaklandı. Kurallara uymayanlara 1000 yen para cezası uygulanacak.

Osaka Belediyesi yaptığı açıklamada, "Şehir genelinde dumansız alanları genişleterek güvenliği, temizliği artırmayı ve Osaka'nın uluslararası bir turizm destinasyonu olarak imajını güçlendirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.