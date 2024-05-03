OSB ikinci kez durduruldu

Amasya'da Çambükü Köyü'nün yaklaşık 800 dönümlük mera ve tarlalarında yapılması planlanan OSB için ikinci kez yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Berkay SAĞOL

Amasya Taşova ilçesine bağlı Çambükü Köyü'nde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan bölge halkı, mera ve tarım alanlarında yapılması planlanan organize sanayi bölgesine (OSB) karşı direnişini yıllardır sürdürüyor. İptal edilen proje ikinci kez gündeme gelmesinin ardından açılan davada yürütmeyi durdurma karar verildi.

Tarım arazilerini korumak isteyen Çambükü köylüleri, iş makinelerini köye sokmamak için mücadele etti. Kesilen ceviz ağaçlarının yerine fidan diken Çambükü köyü kadınları ise kolluk kuvvetleri tarafından defalarca darp edildi, gözaltına alındı.

Samsun 3.Bölge İdare Mahkemesi tarafından geçen yıl verilen kararla proje kesin olarak iptal edilmişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise bölge için ikinci bir OSB projesine karar verdi. Bölge halkı ise ikinci OSB kararının iptali ve yürütmeyi durdurulması için Samsun 2. İdare Mahkemesine başvurdu. İptal için açılan dava süreci devam ederken, reddedilen yürütmeyi durdurma talebinin istinaf edilmesi sonrası Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi OSB projesi için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararda, “Tarım dışı kullanım talebinin onaylamasına ve tesis edilen Çambükü Köyünde Organize Sanayi Kurulması yönündeki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi. Kararda öte yandan dava konusu işlemin uygulanması halinde söz konusu organize sanayi bölgesi kurulması yatırımının inşasına başlanacağından telafisi güç zararların doğacağı belirtildi.

Bölge halkının avukatı Selim Saray kararla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu bölge OSB için uygun değil. Özellikle Çambükü Köyü OSB alanı seçilecek en son yer. Dolayısıyla 2021 yılında başlayan ve hala devam eden yargısal süreç bu iddiamızı ispatladı. 2021’de başlayan yargı süreci hala bitmiş değil. Yargısal süreçler devam ederken yeniden bölgeye OSB yapma girişimi doğru değil. Çambükü arazisinde OSB yapılması gelinen aşamada pek muhtemele görünmüyor” dedi.