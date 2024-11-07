OSB yapılmak istenen alanda bilirkişi keşfi

Haber Merkezi

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyünde mera olarak kullanılan alanın statüsünün değiştirilmesine ilişkin köylülerin açtığı davada, bilirkişi incelemesi ve keşif yapıldı. Alanın mera statüsü değiştirilerek bölgeye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yapılmak istenmesine karşı köylülerin verdiği mücadele sonucunda Samsun 3. İdare Mahkemesi, alanın tarım dışı kullanılamayacağını belirterek, proje için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

MA’nın haberine göre, keşif için sabah saatlerinde mera alanında beklemeye başlayan köylüler, heyete hayvancılık ve tarımla geçindiklerini belirterek, alanın tekrar mera statüsüne kavuşması ve yapılaşma tehdidinin sona erdirilmesini istedi. Keşifle birlikte alanın sınırlarının belirlenmesi için bölgeye kazıklar çakıldı ve alana güvenlik kameraları takıldı. Alana giden heyet, Mayıs 2025'te tekrar bir keşif yapılarak alanın ölçümlerinin yapılmasına karar vererek, keşfi sonlandırdı. Heyet raporunu davanın devam ettiği Samsun Bölge İdare Mahkemesi'ne sunacağını bildirdi.



