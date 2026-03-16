OSB’lerin zehirlediği Gerede için açık mektup: "Katliamı ya durdurun ya da sorumluluk alın"

Yıllardır bölgedeki organize sanayi bölgelerinin (OSB) kirlettiği Gerede Çayı için mücadele eden Gerede Çayı Temiz Aksın Platformu, açık mektup yayımladı. Resmi kurumlara, siyaset arenasına ve kamuoyuna seslenilen mektupta, "Katliamı ya durdurun ya da sorumluluk alın” denildi.

13 Mart 2023’te Gerede Çayı’nda yaşanan çevre felaketine karşı yapılan ilk resmi başvurudan bu yana yaşananların görmezden gelindiği vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi: “Gerede’deki Deri ve Karma OSB’lerinde bulunan arıtma sistemleri uzun süredir kamuoyunda tartışma konusudur. Gündüz saatlerinde denetim kaygısıyla kısmen çalıştırılan sistemlerin, gece saatlerinde aynı şekilde işletilmediği yönünde ciddi iddialar bulunmaktadır. Bu durum, yalnızca bugünü değil, yıllardır süren sistematik bir ihmalin ve denetim eksikliğinin göstergesi olarak değerlendirilmektedir.”

Mektupta, Gerede Deri OSB’de arıtılmamış veya yetersiz arıtılmış atıkların zaman zaman taşarak yollara ve tarım alanlarına yayıldığı yönünde çok sayıda ihbar yapıldığı belirtilirken Gerede Karma OSB’de de tablonun büyük ölçüde benzer olduğu vurgulandı. “Özellikle yoğun su kullanan ve yüksek kirlilik yükü oluşturan bazı büyük sanayi tesislerinin bulunduğu bu bölgede arıtma sistemlerinin yeterliliği uzun süredir tartışma konusudur” denilen mektupta, “Üstelik Karma OSB’de bulunması gereken ortak arıtma tesisi de halen kurulmuş değildir. Daha önce yatırım planına alınan ve fizibilitesi yapılan bu tesisin yatırım programından çıkarılmış olması, sorunun büyümesine neden olan önemli bir eksikliktir” ifadelerine yer verildi.

"KAMUOYUNA İFADE EDİN"

“Devletin gücü, doğayı kirleten sanayinin ekonomik gücüne karşı neden etkili biçimde kullanılmamaktadır” diye sorulan metinde, “Eğer denetim mekanizmaları bu çevre felaketini durdurmaya yetmiyorsa, eğer mevcut uygulamalar sorunu çözmeye yeterli değilse, bunu kamuoyuna açıkça ifade edin. Gerçeği bilmek, bu bölgenin insanlarının en doğal hakkıdır” denildi.

Öte yandan mektupta göreve yeni başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Göreve yeni başlayan İl Müdürü’ne de şu sözlerle seslenildi: “Önyargılı değiliz. Her yeni yöneticiye bir şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu makam yalnızca bir tebrik makamı değildir. Bu makam sorumluluk ve icraat makamıdır. Sizden beklentimiz; süreci izleyen değil, sorunu çözen bir yönetim anlayışı ortaya koymanızdır. Bugün atılacak kararlı adımlar sizi Gerede’nin tarihinde önemli bir yere taşıyabilir. Aksi hâlde, yıllardır çözülemeyen bu sorunun yükü büyümeye devam edecektir.”

"DOĞA BEKLEMİYOR"

Mektup, “Gerede Çayı için hukuk mücadelemiz sürmektedir. Ancak yargı süreçleri devam ederken doğa beklememektedir. Dosyalar mahkeme raflarında beklerken Gerede Çayı’nın 288 kilometrelik yaşam hattı her gün biraz daha kirlenmektedir. Bizler hukuka ve demokratik mücadeleye inanıyoruz. Bu nedenle mücadelemizi demokratik ve hukuki zeminde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle son buldu.