OSB’ye sendika girene dek dayanışma gerek!

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren GM Teknik Cam’da çalışan işçiler, grevi bırakmaları yönündeki tehditlere rağmen direnişlerinin 207’inci günlerini geride bıraktı. BirGün’e konuşan işçiler, 200 günü aşkın süredir devam eden direnişlerine desteklerin yetersiz kaldığını belirterek siyasi partilere, demokratik kitle örgütlerine ve Amasya halkına destek çağrısı yaptı.

17 Temmuz’da verilen sefalet zammın üzerine grev kararı alan yaklaşık 97 işçi, işverenin 32 bin 205 TL’lik zammını kabul etmeyerek grev kararı aldı. Kristal-İş üyesi işçilerin talebi 36 bin 250 liraydı. İşverenle 11 defa oturulan toplu iş sözleşme masasından hiçbir sonuç alınamadı. Bu süreçte patron sık sık grev kırıcılığa başvurdu. Greve devam eden işçiler mücadelelerini 208’inci güne taşıdı.

Ne sendikayı ne de zam talebini kabul eden işverene grev kırıcılığı nedeniyle dava açıldı. Dava istinafa taşınırken, işçiler zam taleplerini daha da düşürerek 34 bin 750 olarak revize etti. İşveren tarafı bu teklifi de reddetti.

PATRONLAR BİRLİK OLDU

Amasya Merzifon'da grevde olan işçiler, işyerlerinin ilçenin ilk sendikalı fabrikası olması için de mücadele ediyor. Merzifonlu patronlar birlik halinde hareket ederken işçiler de emek dostlarından dayanışma bekliyor. İşçilerin kazanması, OSB'ye sendikanın girmesi ve bölgedeki işçilerin güvence kazanması anlamına da gelecek.

12 yıldır GM Teknik’te çalışan Ramazan Çağlı, yaşanan süreci şu şekilde özetledi: “Patron ne zam talebimizi ne de sendikayı kabul etti. Çalıştığımız organize sanayi bölgesindeki işverenler birbiriyle anlaşarak sendikayı buraya sokmama kararı aldı. Talep ettiğimiz ücret çok düşük, vermemelerinin tek nedeni ise sendika üyesi olmamız. Biz çalıştığımız OSB’ye aslında sendika sokmaya çalışıyoruz. Sendika nedir, grev nedir, bu direnişle öğreniyoruz. Biz bu OSB’ye sendikamızı sokmak istiyoruz. Bu süreçte de yalnız kalmak istemiyoruz. Organize sanayi bölgesindeki patronların temel derdi sendikanın içeri girmemesi. Biz Merzifon’da sendikalı tek fabrikayız. Asıl rahatsızlık bu.”

ASGARİ ÜCRETLE 12 YIL

12 yıldır çalışmasına rağmen aldığı net ücretin asgari ücretten 1500 TL fazla olduğunu kaydeden Çağlı, “Ustabaşı olduğum dönemde bile asgariden 2 bin TL fazla alıyordum” diye konuştu. İşverenin devamlı grev kırıcılığa yöneldiğini belirten Çağlı, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Grevdeki işçilere ‘Gelin işe başlayın, banka promosyonu vereceğiz’ deniliyor. İnsan Kaynakları Müdürü ve bölüm sorumluları da işçileri tek tek arayarak ikna etmeye çalışıyor. Bu süreçte dava açtık. Mahkeme grev kırıcılığına ilişkin tespit yaptı ancak işyeri kararı istinafa taşıdı. Şu an üst mahkemenin sonucunu bekliyoruz.”

EMEK DOSTLARINA ÇAĞRI

Direnişe desteğin yetersiz kaldığını belirten emekçi, destek çağrısı yaptı: “Sendikalar ve siyasi örgütleri grevimize desteğe bekliyoruz. Biz fabrikamız kapansın istemiyoruz. İşimizi de seviyoruz. Tek istediğimiz insanca çalışma koşulları ve insanca bir ücret. Dayanışma olursa bu mücadele kazanılır. Artık direnişimize somut bir destek bekliyoruz.”