Oscar Lewis'in Sánchez’in Çocukları kitabı Türkçe'de

Sinemaya da uyarlanan Oscar Lewis klasiği Sánchez’in Çocukları, bir Meksika ailesinin gerçek yaşam öyküsü üzerinden yoksulluğun kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığını gözler önüne seriyor.

Beyaz Baykuş Yayınları tarafından Aslı Perker çevirisiyle yayımlanan Oscar Lewis imzalı Sánchez’in Çocukları: Bir Meksika Ailesinin Otobiyografisi, sosyal bilimler tarihinin en etkili eserlerinden biri. Kitap, yoksulluğu yalnızca ekonomik bir sorun olarak değil; bireyin kaderine, ilişkilerine ve ruhuna işleyen çok katmanlı bir yaşam deneyimi olarak ele alıyor.

TÜM ÇIPLAKLIĞI İLE YOKSULLUK

Mexico City’nin arka sokaklarında yaşayan Jesús Sánchez ve dört çocuğu, hayatlarını ilk kez kendi sesleriyle anlatıyor. Öfke, sevgi, utanç, arzu ve hayatta kalma mücadelesiyle şekillenen bu çarpıcı tanıklıklar, bir ailenin hikâyesinin ötesine geçerek modern yoksulluğun insan üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor.

Antropolog Oscar Lewis’in saha çalışmasına dayanan eser, “yoksulluk kültürü” kavramının en önemli kaynaklarından biri. Kurgu kadar sürükleyici, gerçek olduğu için çok daha sarsıcı olan Sánchez’in Çocukları, acıyı romantikleştirmeden ve insan onurunu zedelemeden anlatan bir klasik niteliği taşıyor.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

