Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödüllerini aldı. Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu.
Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri (Oscar), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu.
Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.
Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.
İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi:
EN İYİ YÖNETMEN
Anora, Sean Baker
The Brutalist, Brady Corbet
A Complete Unknown, James Mangold,
Emilia Perez, Jacques Audiard,
The Substance, Coralie Fargeat
KAZANAN: Anora, Sean Baker
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Adrien Brody, The Brutalist
Timothee Chalamet, A Complete Unknown
Colman Domingo, Sing Sing
Ralph Fiennes, Conclave
Sebastian Stan, The Apprentice
KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist
İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Cynthia Erivo, Wicked
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
Mikey Madison, Anora
Demi Moore, The Substance
Fernanda Tores, I'm Still Here
KAZANAN: Mikey Madison, Anora
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Monica Barbaro, A Complete Unknown
Ariana Grande, Wicked
Felicity Jones, The Brutalist
Isabella Rossellini, Conclave
Zoe Saldana, Emilia Perez
KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Yura Borisov, Anora
Kieran Culkin, A Real Pain
Edward Norton, A Complete Unknown
Guy Pearce, The Brutalist
Jeremy Strong, The Apprentice
KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain
EN İYİ BELGESEL FİLMİ
Black Box Diaries
No Other Land
Porcelain War
Soundtrack to a Coup d’Etat
Sugarcane
KAZANAN: No Other Land
Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
A Complete Unknown
Conclave
Emiliz Perez
Nickel Boys
Sing Sing
KAZANAN: Conclave
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Anora
The Brutalist
A Real Pain
September 5
The Substance
KAZANAN: Anora - Sean Baker
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
A Different Man
Emilia Perez
Nosferatu
The Substance
Wicked
KAZANAN: The Substance
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
I'm Still Here
The Girl With The Needle
Emilia Perez
The Seed of the Sacred Fig
Flow
KAZANAN: I'm Still Here - Brazil
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
The Brutalist
Conclave
Nosferatu
Dune: Part 2
Wicked
KAZANAN: Wicked
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
A Complete Unknown
Conclave
Nosferatu
Wicked
Gladiator 2
KAZANAN: Wicked
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
The Brutalist
Dune: Part 2
Emilia Perez
Maria
Nosferatu
KAZANAN: The Brutalist
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Alien: Romulus
Better Man
Dune: Part 2
Kingdom of the Planet of the Apes
Wicked
KAZANAN: Dune: Part Two
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
“El Mal”, Emilia Pérez
“The Journey”, The Six Triple Eight
“Like a Bird”, Sing Sing
“Mi Camino”, Emilia Pérez
“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late
KAZANAN: “El Mal”, Emilia Pérez
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
KAZANAN: The Brutalist
EN İYİ SES
A Complete Unknown
Dune: Part 2
Emilia Perez
Wicked
The Wild Robot
KAZANAN: Dune: Part 2
EN İYİ KURGU
Anora
The Brutalist
Conclave
Emilia Perez
Wicked
KAZANAN: Anora
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ
Beautiful Men
In the Shadow of Cypress
Magic Candies
Wander to Wonder
Yuck!
KAZANAN: In the Shadow of Cypress
EN İYİ ANİMASYON FİLMİ
Flow
Memoirs of A Snail
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
Inside Out 2
The Wild Robot
KAZANAN: Flow
EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ
A Lien
Anuja
I’m Not a Robot
The Last Ranger
The Man Who Could Not Remain Silent
KAZANAN: I’m Not a Robot
EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ
Death by Numbers
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
The Only Girl in the Orchestra
KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra