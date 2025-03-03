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Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

2025 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en iyi filmleri, yönetmenleri ve oyuncuları ödüllerini aldı. Anora filmi 5 ödülle geceye damga vurdu.

Kültür Sanat
  • 03.03.2025 08:14
  • Giriş: 03.03.2025 08:14
  • Güncelleme: 03.03.2025 08:26
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Fotoğraflar: DepoPhotos

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri (Oscar), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu.

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.

Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi:

EN İYİ YÖNETMEN 

Anora, Sean Baker 
The Brutalist, Brady Corbet 
A Complete Unknown, James Mangold, 
Emilia Perez, Jacques Audiard, 
The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker 

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist 
Timothee Chalamet, A Complete Unknown 
Colman Domingo, Sing Sing 
Ralph Fiennes, Conclave 
Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist 

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

EN İYİ KADIN OYUNCU 

Cynthia Erivo, Wicked 
Karla Sofia Gascon, Emilia Perez 
Mikey Madison, Anora 
Demi Moore, The Substance 
Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora 

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU 
 
Monica Barbaro, A Complete Unknown 
Ariana Grande, Wicked 
Felicity Jones, The Brutalist 
Isabella Rossellini, Conclave 
Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez 

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU 

Yura Borisov, Anora 
Kieran Culkin, A Real Pain 
Edward Norton, A Complete Unknown 
Guy Pearce, The Brutalist 
Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain 

EN İYİ BELGESEL FİLMİ 

Black Box Diaries 
No Other Land 
Porcelain War 
Soundtrack to a Coup d’Etat 
Sugarcane

KAZANAN: No Other Land 

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO 
 
A Complete Unknown 
Conclave 
Emiliz Perez 
Nickel Boys 
Sing Sing

KAZANAN: Conclave 

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO 

Anora 
The Brutalist 
A Real Pain 
September 5 
The Substance

KAZANAN: Anora - Sean Baker 

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ 

A Different Man 
Emilia Perez 
Nosferatu 
The Substance 
Wicked

KAZANAN: The Substance 

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM 

I'm Still Here 
The Girl With The Needle 
Emilia Perez 
The Seed of the Sacred Fig 
Flow

KAZANAN: I'm Still Here - Brazil 

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI 

The Brutalist 
Conclave 
Nosferatu 
Dune: Part 2 
Wicked

KAZANAN: Wicked 

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI 

A Complete Unknown 
Conclave 
Nosferatu 
Wicked 
Gladiator 2

KAZANAN: Wicked 

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ 

The Brutalist 
Dune: Part 2 
Emilia Perez 
Maria 
Nosferatu

KAZANAN: The Brutalist 

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus 
Better Man 
Dune: Part 2 
Kingdom of the Planet of the Apes 
Wicked

KAZANAN: Dune: Part Two 

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI 

“El Mal”, Emilia Pérez 
“The Journey”, The Six Triple Eight 
“Like a Bird”, Sing Sing 
“Mi Camino”, Emilia Pérez 
“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

KAZANAN: “El Mal”, Emilia Pérez 

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ 

The Brutalist 
Conclave 
Emilia Perez 
Wicked 
The Wild Robot

KAZANAN: The Brutalist 

EN İYİ SES 

A Complete Unknown 
Dune: Part 2 
Emilia Perez 
Wicked 
The Wild Robot

KAZANAN: Dune: Part 2 

EN İYİ KURGU 

Anora 
The Brutalist 
Conclave 
Emilia Perez 
Wicked

KAZANAN: Anora 

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ 

Beautiful Men 
In the Shadow of Cypress 
Magic Candies 
Wander to Wonder 
Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress 

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ 

Flow 
Memoirs of A Snail 
Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl 
Inside Out 2 
The Wild Robot

KAZANAN: Flow 

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ 

A Lien 
Anuja 
I’m Not a Robot  
The Last Ranger 
The Man Who Could Not Remain Silent

KAZANAN: I’m Not a Robot 

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ 

Death by Numbers 
I Am Ready, Warden 
Incident 
Instruments of a Beating Heart 
The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra 

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