Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli sinema ödüllerinden biri olan 97. Akademi Ödülleri (Oscar), dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen Oscar ödül törenini bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu.

Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazanarak Oscar Ödülleri'ne damga vurdu.

Emilia Perez ve The Brutalist filmleri ise 3 ödülle geceden ayrıldı.

İşte Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi:

EN İYİ YÖNETMEN

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet

A Complete Unknown, James Mangold,

Emilia Perez, Jacques Audiard,

The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU



Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

KAZANAN: No Other Land

Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın Batı Şeria'daki ihlalleri anlattığı belgesel "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ını kazandı. Filmin yönetmenlerinin ödül töreni konuşması geceye damga vurdu.

EN İYİ UYARLAMA SENARYO



A Complete Unknown

Conclave

Emiliz Perez

Nickel Boys

Sing Sing

KAZANAN: Conclave

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

Anora

The Brutalist

A Real Pain

September 5

The Substance

KAZANAN: Anora - Sean Baker

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

A Different Man

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

KAZANAN: The Substance

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

I'm Still Here

The Girl With The Needle

Emilia Perez

The Seed of the Sacred Fig

Flow

KAZANAN: I'm Still Here - Brazil

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

The Brutalist

Conclave

Nosferatu

Dune: Part 2

Wicked

KAZANAN: Wicked

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

Gladiator 2

KAZANAN: Wicked

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

The Brutalist

Dune: Part 2

Emilia Perez

Maria

Nosferatu

KAZANAN: The Brutalist

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Alien: Romulus

Better Man

Dune: Part 2

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

KAZANAN: Dune: Part Two

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

“El Mal”, Emilia Pérez

“The Journey”, The Six Triple Eight

“Like a Bird”, Sing Sing

“Mi Camino”, Emilia Pérez

“Never Too Late”, Elton John: Never Too Late

KAZANAN: “El Mal”, Emilia Pérez

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

KAZANAN: The Brutalist

EN İYİ SES

A Complete Unknown

Dune: Part 2

Emilia Perez

Wicked

The Wild Robot

KAZANAN: Dune: Part 2

EN İYİ KURGU

Anora

The Brutalist

Conclave

Emilia Perez

Wicked

KAZANAN: Anora

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow

Memoirs of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Inside Out 2

The Wild Robot

KAZANAN: Flow

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

KAZANAN: I’m Not a Robot

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra