Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton hayatını kaybetti

Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu Diane Keaton 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sinemanın yaşayan efsanelerinden biri olarak kabul edilen Keaton, 1970’li yıllarda The Godfather (Baba) filmiyle büyük çıkış yakalamış, ardından Annie Hall, Baby Boom, First Wives Club ve Something’s Gotta Give gibi birçok unutulmaz yapımda rol almıştı.

Ünlü yönetmen Woody Allen ile birlikte çalıştığı dördüncü film Annie Hall (1977), Keaton’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülünü kazandırmıştı.