OSGB’lerde sahte rapora takipsizlik

Meral DANYILDIZ

Ülkede iş cinayetleriyle sık sık gündeme gelen Tuzla Tersaneleri, bu kez sahte sağlık raporları iddiasıyla gündemde. Yetkisi bulunmadığı halde “iş görür” raporu düzenlediği, sahte imza ve kaşe kullandığı öne sürülen bazı Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) hakkında başlatılan idari ve adli süreç savcılığa taşındı. Ancak soruşturma kısa sürede takipsizlikle sonuçlandı.

Dosyada yer alan bilgilere göre, sürecin merkezindeki yapılardan birinin ticari kayıtlarda Koçyiğit OSGB adıyla faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin ortaklık yapısında, AKP Tuzla İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi Mesut Koçyiğit’in isminin yer aldığı ifade edildi.

HEKİMİN KAŞESİ İZİNSİZ KULLANILMIŞ

İstanbul, Kocaeli ve Yalova’yı kapsayan süreç, bir hekimin kendi adına düzenlenmiş sahte bir sağlık raporunu fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cafer Uğurel, daha önce hiç muayene etmediği hastalar adına kendi imza ve kaşesi kullanılarak “çalışabilir” raporu düzenlendiğini tespit etti.

Bunun üzerine Uğurel, yetkisiz OSGB’ler hakkında İl Sağlık müdürlükleri ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurarak hem idari hem de adli süreci başlattı. Başvurularda, kendisiyle herhangi bir sözleşmesi bulunmayan kurumların işe giriş muayeneleri kapsamında rapor düzenlediği ve imza-kaşesinin bilgisi dışında kullanıldığı ifade edildi.

Uğurel’in avukatı Orhan Atan, söz konusu OSGB’nin ağır sanayi işçilerine doktor muayenesi yapılmadan “çalışabilir” raporu verdiğini belirtti. Atan, raporlarda Uğurel’in imza ve kaşesinin bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Koçyiğit OSGB Darıca ve Tuzla bölgesinde faaliyet yürütüyor. Siyasi iktidarla yakınlığı olduğu bilinen bir yapı. Düzenlenen raporlarda Cafer Uğurel’in imza ve kaşesi var ancak kendisinin bu kurumla hiçbir bağı yok. Bu hastaları da hayatında hiç görmemiş. Ona rağmen Tuzla İlçe Sağlık Müdürlüğü nedense usulsüzlük tespit etmedi.”

Atan, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrası Yalova’daki bir firmanın mühürlendiğini ancak kısa süre içinde yeniden faaliyete geçtiğini belirtti. Kocaeli’deki OSGB’nin ise “Bilgimiz yok” savunması yaptığını aktaran Atan, bu gerekçeyle takipsizlik kararı verildiğini öne sürdü.

Takipsizlik kararına itiraz ettiklerini kaydeden Atan, “Elimizde şu an yalnızca maddi ve manevi tazminat davaları kaldı. Sürecin takipçisi olacağız” dedi.

‘DOKTOR GÖRMEDEN RAPOR ALDIK’

Dosyada yer alan iddialar yalnızca göz muayeneleriyle sınırlı değil. Göz, dahiliye ve farklı branşlara ait sağlık raporlarında da sahte imza ve kaşe kullanıldığı; bazı hekimlerin isimlerinin bilgileri dışında belgelere işlendiği öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen bir ağır sanayi işçisi de, “Çalışabilmek için başvurduk. Sadece birkaç test yapıldı ama doktor görmedik. Buna rağmen raporu kolayca aldık” şeklinde konuştu.

BirGün’ün iddialar hakkındaki cevap hakları için ulaşmaya çalıştığı Koçyiğit OSGB’den henüz bir yanıt gelmedi.