Osimhen'den geleceğiyle ilgili açıklama

Galatasaray'da forma giyen Nijeryalı yıldız santrfor Victor Osimhen, takımının şampiyonluk maçının ardından kulüpteki geleceğiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Ligde 25 gol ile gol krallığı yarışında zirvede bulunan Osimhen, önümüzdeki sezon ile ilgili soruyu "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir şey. Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum, geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum" sözleriyle yanıtladı.

Sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadroya katılan 26 yaşındaki yıldız oyuncu, bonservisi alınmaması halinde tekrar Napoli'ye dönecek.

Osimhen bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da Galatasaray formasıyla çıktığı 40 maçta 36 gol kaydetti.